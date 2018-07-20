Presbítero é morto enquanto regava plantas em igreja de Cariacica

O presbítero e empresário Nilsmar de Oliveira Couto, de 34 anos, foi morto com cinco tiros enquanto regava plantas da igreja em que frequentava Crédito: Reprodução

Um presbítero foi executado com cinco tiros na cabeça enquanto regava plantas do jardim da igreja em que frequentava na Rua Santa Catarina, bairro Jardim Campo Grande, Cariacica, por volta de 20h desta quinta-feira (19). Um grupo, que realizava orações no momento, ouviu os tiros. As pessoas ficaram confusas com o crime, que não teria motivação, segundo os membros da igreja.

De acordo com informações da Polícia Militar, o presbítero e empresário Nilsmar de Oliveira Couto, de 34 anos, após participar de orações na igreja, havia saído para cuidar das plantas quando um homem chegou ao local em uma moto e disparou os tiros contra Nilsmar.

Os fiéis que estavam na igreja, após ouvirem os tiros, saíram para saber o que estava acontecendo e encontraram o pastor caído. A PM e o Samu foram chamados, mas o empresário já estava morto quando o socorro chegou.

Nenhum membro da igreja sabe dizer o que aconteceu. De acordo com eles, Nilsmar era presbítero da igreja evangélica de que participava a um ano e meio, liderava o grupo de jovens e um projeto que leva comida a moradores de rua.

O empresário também era dono de uma pequena marmoraria no bairro em que morava, Padre Gabriel, também em Cariacica, local próximo de onde o crime aconteceu.