Presas por tráfico no ES escondiam droga em mochilas de crianças

Um homem foi preso, suspeito de distribuir drogas em toda a. Junto com ele, atambém prendeu duas mulheres, de 20 anos, com duas crianças de colo. Elas se preparavam para sair com, de dois anos, e distribuir o material em. Cerca de 84 kg detambém foram apreendidas. A droga estava em uma casa no bairro Vila Nova de Colares, na