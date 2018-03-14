Presa dupla que fazia arrastões em Transcol na Rodovia do Contorno

Suspeitos de assaltarem a linha 514 do transcol Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (13) dois criminosos acusados de fazer arrastões no ônibus da linha 540 do Transcol, que faz o trajeto Terminal de Campo Grande, em Cariacica, ao Terminal de Carapina, na Serra.

Os bandidos identificados como Jhon Maicon de Ferreira Coutinho, 20, e Geidson Gaspar Santana, 19, eram investigados desde dezembro de 2017. Eles foram detidos em suas residências no bairro Flexal, Cariacica, durante operação da Divisão Patrimonial. Foram necessárias duas equipes da Polícia Civil para efetuar a prisão.

Jhon teve passagem na polícia em 2016 por tráfico de drogas e respondia em liberdade pelo crime. Os assaltos aconteciam na Rodovia do Contorno. A ação era rápida e durava cerca de 2 minutos. Enquanto um recolhia os pertences, o outro ameaçava as vítimas, escolhidas a dedo, com um revólver.

De acordo com o delegado Eduardo Khaddour, responsável pelo caso, após arrastão, os criminosos se desfaziam rapidamente dos pertences roubados. Os homens vendiam os itens na região em que moravam e para quem estivesse passando no local. Em depoimento, os investigados contaram que a ideia de assaltar o ônibus começou com uma dívida de drogas.





A polícia faz um alerta para que as pessoas evitem ao máximo mexer nos aparelhos dentro dos coletivos e portar objetos de valor. Informa ainda que quem compra itens roubados contribui para que mais roubos aconteçam e podem responder por prática criminosa de receptação.