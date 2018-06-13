Prefeitura vai substituir professor preso por morte de namorada

Hamison dos Santos Nins foi preso na manhã desta terça Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após a prisão do professor Hamison dos Santos Nins, de 34 anos, suspeito de matar a namorada , a jornalista Ana Carolina Sabino, de 25 anos, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Vila Velha afirma que vai aguardar o processo penal contra o professor para tomar medidas concretas quanto à demissão ou não dele. Hamison foi preso na manhã desta terça-feira (12) enquanto dava aula em uma escola do município.

causa da morte da jornalista Ana Carolina Sabino foi apontada como asfixia mecânica. O resultado do laudo pericial apontou que

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Vila Velha afirma, por meio de nota, que está providenciando um substituto para o professor da disciplina de Português e que irá aguardar o devido processo e trâmites legais para então tomar uma medida concreta.

PRESO EM ESCOLA

Hamison dos Santos Nins foi preso na escola onde trabalha, no bairro Alvorada, em Vila Velha, enquanto dava aula de Português, depois da polícia procurar por ele em casa e não o encontrar. Em seguida ele foi encaminhado para a DHPM, que investiga a morte de Ana Carolina. Após passar por exame de corpo de delito no DML, ele foi encaminhado para o Presídio de Viana.

"QUE ELE SEJA JULGADO E PAGUE", DIZ PAI

Hamison dos Santos Nins foi preso na escola onde dava aula Crédito: Reprodução/Facebook

A notícia da prisão foi recebida com alívio pelo pai da jornalista, o assessor de comunicação Cléber Sabino. "É um misto de sentimentos. A história dele nunca convenceu a gente. No meu entendimento ele matou minha filha duas vezes, primeiro cometeu o crime, depois tentou matar a memória da minha filha, dizendo que ela cometeu suicídio. Vamos torcer para que a justiça seja feita, que ele seja julgado e pague pelo que cometeu", afirmou.

O pai, diz que Ana Carolina mudou completamente depois que começou a namorar Hamison. O casal estava junta há 3 anos, e passaram a morar juntos poucos meses antes da morte da jornalista.