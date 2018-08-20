Prefeitura estuda apagar recado de criminosos em muro de Vila Velha

'Abaixe vidro do carro', diz pichação em avenida onde jovem foi morta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Gazeta Online, no início da tarde desta segunda-feira (20), O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior, conversou com a reportagem do, no início da tarde desta segunda-feira (20), sobre as pichações em muros do bairro Morada da Barra , que fazem um alerta aos motoristas que passam pelo local. Segundo Oberacy, a prefeitura vai conversar com a Polícia Militar sobre as ações que serão adotadas quanto às pichações.

A ENTREVISTA

A prefeitura pretende fazer alguma coisa em relação aos muros pichados por criminosos em Morada da Barra?

A gente ainda não recebeu nenhuma reclamação relacionada ao que vocês estão falando aí. Mas, em geral, a comunidade faz contato ou a própria PM, que é responsável pelo policiamento ostensivo, em geral, faz contato pedindo apoio pra gente apagar, se ela for fazer algum trabalho lá, se ela considerar importante fazer algum trabalho lá. Às vezes, a meninada picha essas coisas, mas as lojas estão abertas, escola está funcionando, está tudo direitinho e a polícia está fazendo o policiamento, então eles não mexem. A própria comunidade liga para o 162 ou 181 e pede.

Mas o senhor não acha que a morte dessa jovem não é motivo para a prefeitura ir lá e apagar?

É motivo sim. Lógico que é. Com certeza absoluta. Mas a PM tem que estar junto disso e até agora eles não fizeram contato. Eu vou fazer contato com o comandante da 13° Cia Independente e perguntar se ele quer que, em conjunto, a gente faça alguma ação lá e até procure esses lugares para poder mexer. Às vezes, a situação está apaziguada e a PM considera melhor não mexer em nada, mas a prefeitura está à disposição para ajudar naquilo que for possível.

Por que não é uma atitude da prefeitura? Ela espera a polícia pedir para fazer?

Exatamente. Às vezes tem alguma investigação em curso que a gente não sabe. E você se arvora em fazer qualquer coisa e acaba atrapalhando a investigação. Então é melhor esperar para poder a PM e a Polícia Civil, que deve estar fazendo algum tipo de investigação. A P2 deve estar fazendo algum tipo de investigação, se a gente entra mexendo em qualquer coisa, a gente pode acabar atrapalhando. De qualquer forma, nós estamos à disposição. Agora à tarde, provavelmente, nós vamos nos contactar e vamos ver o que fazer.

Com a Polícia Civil ou a Militar?

Com as duas.

Tem alguma área em Vila Velha em que a prefeitura e a polícia não entrem?

Não. Não tem nada que não seja importante a esse ponto de uma guarnição nossa não entrar. Muitas vezes, o medo das pessoas é maior do que está acontecendo mesmo. Por enquanto, nós não chegamos a nenhuma informação importante que chegue a ponto de qualquer ação da prefeitura estar parando. Por exemplo: colégios, coleta de lixo, garis varrendo, tudo está funcionando normalmente. Quando o serviço público está entrando e não tem problema é sinal que, embora a situação seja grave, não está tão fora do normal assim.

Uma menina tão nova morrendo assim, aparentemente sem nenhum assalto, as pessoas já chegaram atirando. É algo que assusta muito...