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Morada da Barra

Prefeitura estuda apagar recado de criminosos em muro de Vila Velha

Mesmo obedecendo as regras impostas pelo crime em muro, o carro da família de Thaís de Oliveira Rodrigues foi atingido pelos disparos neste sábado

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 17:07
'Abaixe vidro do carro', diz pichação em avenida onde jovem foi morta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior, conversou com a reportagem do Gazeta Online, no início da tarde desta segunda-feira (20), sobre as pichações em muros do bairro Morada da Barra, que fazem um alerta aos motoristas que passam pelo local. Segundo Oberacy, a prefeitura vai conversar com a Polícia Militar sobre as ações que serão adotadas quanto às pichações.
A ENTREVISTA
A prefeitura pretende fazer alguma coisa em relação aos muros pichados por criminosos em Morada da Barra?
A gente ainda não recebeu nenhuma reclamação relacionada ao que vocês estão falando aí. Mas, em geral, a comunidade faz contato ou a própria PM, que é responsável pelo policiamento ostensivo, em geral, faz contato pedindo apoio pra gente apagar, se ela for fazer algum trabalho lá, se ela considerar importante fazer algum trabalho lá. Às vezes, a meninada picha essas coisas, mas as lojas estão abertas, escola está funcionando, está tudo direitinho e a polícia está fazendo o policiamento, então eles não mexem. A própria comunidade liga para o 162 ou 181 e pede.
> Suspeito de atirar em jovem dentro de carro é preso em Vila Velha
Mas o senhor não acha que a morte dessa jovem não é motivo para a prefeitura ir lá e apagar?
É motivo sim. Lógico que é. Com certeza absoluta. Mas a PM tem que estar junto disso e até agora eles não fizeram contato. Eu vou fazer contato com o comandante da 13° Cia Independente e perguntar se ele quer que, em conjunto, a gente faça alguma ação lá e até procure esses lugares para poder mexer. Às vezes, a situação está apaziguada e a PM considera melhor não mexer em nada, mas a prefeitura está à disposição para ajudar naquilo que for possível.
> No dia do aniversário, pai enterra filha baleada em Vila Velha
Por que não é uma atitude da prefeitura? Ela espera a polícia pedir para fazer?
Exatamente. Às vezes tem alguma investigação em curso que a gente não sabe. E você se arvora em fazer qualquer coisa e acaba atrapalhando a investigação. Então é melhor esperar para poder a PM e a Polícia Civil, que deve estar fazendo algum tipo de investigação. A P2 deve estar fazendo algum tipo de investigação, se a gente entra mexendo em qualquer coisa, a gente pode acabar atrapalhando. De qualquer forma, nós estamos à disposição. Agora à tarde, provavelmente, nós vamos nos contactar e vamos ver o que fazer.
Com a Polícia Civil ou a Militar?
Com as duas.
Tem alguma área em Vila Velha em que a prefeitura e a polícia não entrem?
Não. Não tem nada que não seja importante a esse ponto de uma guarnição nossa não entrar. Muitas vezes, o medo das pessoas é maior do que está acontecendo mesmo. Por enquanto, nós não chegamos a nenhuma informação importante que chegue a ponto de qualquer ação da prefeitura estar parando. Por exemplo: colégios, coleta de lixo, garis varrendo, tudo está funcionando normalmente. Quando o serviço público está entrando e não tem problema é sinal que, embora a situação seja grave, não está tão fora do normal assim.
Uma menina tão nova morrendo assim, aparentemente sem nenhum assalto, as pessoas já chegaram atirando. É algo que assusta muito...
Quase sempre são eles mesmos se conflitando por causa de ponto de droga. Isso não é só aqui. Tem no Brasil inteiro acontecendo. Em Vitória está acontecendo e, em Vila Velha, também em alguns pontos acontecem. Mas, pelo o que estou vendo, não tem nada fora do controle não. O policiamento continua sendo feito, as escolas funcionando, serviço social, as creches funcionando.

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