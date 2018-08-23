Prefeitura de Vitória faz operações para apagar mensagens do tráfico

Mensagens foram apagadas no bairro Joana D'Arc Crédito: Secom-PMV | Divulgação

Muros pichados com mensagens de ordem e ameaças, escritas por traficantes como forma de impor regras nos bairros de Vitória , estão sendo pintados pela prefeitura. A ação já acontece em Vila Velha desde o início da semana.

Na Capital, a operação começou na manhã desta quarta-feira (22) no bairro Joana Darc, quando funcionários da prefeitura apagaram a mensagem Bem-vindo ao inferno, que estava em um muro.

De acordo com o secretário da central de serviços da prefeitura, Marcos Aranda, a operação acontecerá, diariamente, em vários pontos da Capital.

Para localizar as pichações, equipes da prefeitura estão se dividindo e monitorando as ruas da cidade. Cada região tem uma equipe e um gerente. A função dessas pessoas é percorrer as áreas determinadas e repassar para a central de serviços os locais que precisam ser repintados, reforçou.