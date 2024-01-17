Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Golpe no Caparaó

Prefeitos do ES têm WhatsApp clonado e vítima chega a transferir R$ 17 mil

Os crimes foram registrados nesta terça (16) e quarta-feira (17) pelos prefeitos de Guaçuí e Dores do Rio Preto
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

17 jan 2024 às 19:35

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 19:35

Prefeitura de Dores do Rio Pretoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
O prefeito de Dores do Rio Preto foi vítima de golpistas, que clonaram o WhatsApp dele Crédito: Divulgação
Os prefeitos de Guaçuí e Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, foram vítimas de um golpe nesta terça (16) e quarta-feira (17). Golpistas clonaram o aplicativo de mensagens dos dois prefeitos e pediram dinheiro a diversos contatos. No caso de Dores do Rio Preto, uma das vítimas chegou a enviar R$ 17 mil.
O prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, de Dores do Rio Preto, teve o aparelho clonado na tarde desta terça-feira (16). Segundo o líder do Executivo, diferentes quantias foram solicitadas pelos golpistas e uma das vítimas, um amigo dele, chegou a enviar R$ 17 mil. “Ele viu minha foto e confiou que era eu”, relatou.

Em Guaçuí

Já no caso de Guaçuí, o golpe foi registrado por volta de 12h desta quarta-feira (17). O prefeito da cidade, Marcos Luiz Jauhar, conta que um número de fora do Estado ligou dizendo que se tratava de uma pesquisa.
“Como recebo muita ligação de fora, não desconfiei. No fim das perguntas, pediram para digitar três números que tinham chegado no celular. Depois disso, não consegui mais entrar no WhatsApp e começaram os relatos de que estavam pedindo dinheiro”, relata.
Segundo Marcos Luiz Jauhar, a prefeitura não soube de nenhum registro de pessoas lesadas com o golpe. Tanto a prefeitura de Dores do Rio Preto quanto a de Guaçuí publicaram um alerta nas redes sociais para que nenhum outro valor fosse enviado.
O prefeito Dores do Rio Preto informou que cancelou o número e registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. A corporação destacou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Dores do Rio Preto e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Sobre o crime de Guaçuí, a PCES informou que, caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o mesmo será investigado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dores do Rio Preto Guaçuí Whatsapp Golpe Prefeito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados