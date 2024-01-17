Prefeitos do ES têm WhatsApp clonado e vítima chega a transferir R$ 17 mil

O prefeito de Dores do Rio Preto foi vítima de golpistas, que clonaram o WhatsApp dele Crédito: Divulgação

Os prefeitos de Guaçuí e Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, foram vítimas de um golpe nesta terça (16) e quarta-feira (17). Golpistas clonaram o aplicativo de mensagens dos dois prefeitos e pediram dinheiro a diversos contatos. No caso de Dores do Rio Preto, uma das vítimas chegou a enviar R$ 17 mil.

O prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, de Dores do Rio Preto, teve o aparelho clonado na tarde desta terça-feira (16). Segundo o líder do Executivo, diferentes quantias foram solicitadas pelos golpistas e uma das vítimas, um amigo dele, chegou a enviar R$ 17 mil. “Ele viu minha foto e confiou que era eu”, relatou.

Em Guaçuí

Já no caso de Guaçuí, o golpe foi registrado por volta de 12h desta quarta-feira (17). O prefeito da cidade, Marcos Luiz Jauhar, conta que um número de fora do Estado ligou dizendo que se tratava de uma pesquisa.

“Como recebo muita ligação de fora, não desconfiei. No fim das perguntas, pediram para digitar três números que tinham chegado no celular. Depois disso, não consegui mais entrar no WhatsApp e começaram os relatos de que estavam pedindo dinheiro”, relata.

Segundo Marcos Luiz Jauhar, a prefeitura não soube de nenhum registro de pessoas lesadas com o golpe. Tanto a prefeitura de Dores do Rio Preto quanto a de Guaçuí publicaram um alerta nas redes sociais para que nenhum outro valor fosse enviado.