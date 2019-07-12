Três casos de furtos

Potes de Nutella viram alvo de ladrões em estabelecimentos no ES

O preço do produto varia de R$ 22 a R$ 40, em média, conforme o tamanho. Só neste mês, no Espírito Santo, três casos foram registrados, o último deles nesta sexta

Publicado em 12 de julho de 2019 às 16:28 - Atualizado há 6 anos

Potes de Nutella apreendidos com homem após furto a estabelecimento na Expedito Garcia, em Cariacica, na manhã desta sexta (12) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Os furtos de carnes, bebidas e itens de perfumaria em supermercados deram lugar a um novo alvo na preferência de ladrões: potes de creme de avelã, mais conhecidos pelo nome da marca, Nutella. O preço do produto varia de R$ 22 a R$ 40, em média, conforme o tamanho. Só no último mês, no Espírito Santo, dois casos foram noticiados pelo Gazeta Online.

O terceiro caso e mais recente deles foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (12), quando um ladrão foi detido pela Polícia Militar após furtar potes do produto (foto acima) em um estabelecimento na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica.

Homem foi detido por furtar potes de Nutella Crédito: Reprodução/TV Gazeta

VITÓRIA

Nesta quinta-feira (11), um homem de 45 anos foi detido após furtar cerca de R$ 500 em produtos de um supermercado em Monte Belo, Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (11). O acusado pegou duas bolsas do estabelecimento para esconder potes de Nutella e barras de chocolate. Na saída, foi perseguido por populares. Ao ser pego, ele contou que cometeu o crime porque estava devendo drogas a traficantes.

Potes do produto apreendidos com homem detido por furto em Vitória Crédito: Kaique Dias

GUAÇUÍ

Em Guaçuí, no Sul do Estado, duas mulheres foram presas no início de julho com 48 potes de Nutella. Elas são acusadas de usar uma criança de nove anos para guardar o material. Nilceia Moreira da Costa, de 53 anos, e Sarajane Moreira de Andrade, de 29 anos, têm registros por furtos e tráfico no Espírito Santo.

Em Guaçuí, no Sul do ES, mulheres foram presas por furtar 48 potes do produto no início de julho Crédito: Divulgação Polícia Militar

