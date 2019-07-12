Potes de Nutella viram alvo de ladrões em estabelecimentos no ES

Em Guaçuí, no Sul do Estado, duas mulheres foram presas no início de julho com 48 potes de Nutella. Elas são acusadas de usar uma criança de nove anos para guardar o material. Nilceia Moreira da Costa, de 53 anos, e Sarajane Moreira de Andrade, de 29 anos, têm registros por furtos e tráfico no Espírito Santo.