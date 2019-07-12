Os furtos de carnes, bebidas e itens de perfumaria em supermercados deram lugar a um novo alvo na preferência de ladrões: potes de creme de avelã, mais conhecidos pelo nome da marca, Nutella. O preço do produto varia de R$ 22 a R$ 40, em média, conforme o tamanho. Só no último mês, no Espírito Santo, dois casos foram noticiados pelo Gazeta Online.
Potes de Nutella viram alvo de ladrões em estabelecimentos no ES
O terceiro caso e mais recente deles foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (12), quando um ladrão foi detido pela Polícia Militar após furtar potes do produto (foto acima) em um estabelecimento na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica.
VITÓRIA
Nesta quinta-feira (11), um homem de 45 anos foi detido após furtar cerca de R$ 500 em produtos de um supermercado em Monte Belo, Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (11). O acusado pegou duas bolsas do estabelecimento para esconder potes de Nutella e barras de chocolate. Na saída, foi perseguido por populares. Ao ser pego, ele contou que cometeu o crime porque estava devendo drogas a traficantes.
GUAÇUÍ
Em Guaçuí, no Sul do Estado, duas mulheres foram presas no início de julho com 48 potes de Nutella. Elas são acusadas de usar uma criança de nove anos para guardar o material. Nilceia Moreira da Costa, de 53 anos, e Sarajane Moreira de Andrade, de 29 anos, têm registros por furtos e tráfico no Espírito Santo.