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Morto a tiros

Posto de saúde e escola fecham após crime no meio da rua em Itapemirim

O assassinato aconteceu na manhã desta sexta-feira (07), quando um jovem de 22 anos, que voltava do posto de saúde com a mulher e a filha de dois anos, foi alvejado com muitos tiros
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 out 2022 às 15:13

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 15:13

O posto de saúde e a escola que ficam próximos ao local em que um jovem de 22 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (07), no distrito de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado, fecharam após o crime ocorrido no meio da rua.
Posto de saúde e escola fechados após assassinato no meio da rua em Itapemirim
O assassinato de um homem de 22 anos aconteceu perto de um posto de saúde e de uma escola do distrito de Itaipava, em Itapemirim Crédito: Alice Sousa
A prefeitura do município explicou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) aguarda a conclusão do trabalho da polícia. A previsão é que volte a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (10).
Segundo a Secretaria de Educação, perto da unidade funciona o Centro Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral Waldeia Ferreira Peçanha.
“Os alunos cumpriram horário na parte da manhã e à tarde eles estavam preparando uma festa da escola que ia ter à noite. A festa foi suspensa e os alunos foram dispensados, até porque, entre os alunos, tinha uma irmã do rapaz que morreu”, comunicou.

O CRIME

O assassinato aconteceu quando Fernando Henriques Marques Carvalho voltava com a mulher e a filha de dois anos do posto de saúde, onde a criança havia sido vacinada. No local, cerca de 17 cápsulas da arma de fogo foram encontradas pela polícia.
A Polícia Militar informou que, segundo relatos de testemunhas, Fernando entregou a filha para a esposa dele e mãe da criança, quando percebeu a presença dos atiradores.

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