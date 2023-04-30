Porta das Americanas é destruída após acidente no Centro de Vitória

Motorista perde controle de carro e destrói porta das Americanas no Centro de Vitória Crédito: Lúcia Marins/Leitor A Gazeta

Um motorista perdeu o controle do carro, na madrugada deste domingo (30), e colidiu com a entrada das Lojas Americanas, no Centro de Vitória. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que a fachada do estabelecimento ficou bastante danificada, com vidros quebrados e as portas de aço amassadas.

A Polícia Militar informou, em nota enviada na manhã deste domingo (30), que ninguém ficou ferido e que o guincho foi acionado para remover o veículo envolvido na colisão.

Moradores da região relataram ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, terem escutado um barulho alto no momento da colisão. Algumas pessoas que chegaram logo após o acidente contaram que o motorista teria deixado o local e também há relatos de que outro carro possa estar envolvido na batida.

Os moradores relataram ainda que acidentes são recorrentes no local nos fins de semana, provocados principalmente por motoristas embriagados.

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar se o motorista passou pelo teste do bafômetro e qual o procedimento adotado com ele, e a corporação afirmou que "não havia nada de irregular com o condutor".

Em nota, a Americanas informou que foi surpreendida com o incidente e que está colaborando com as autoridades na apuração dos fatos. Disse ainda que está providenciando os reparos necessários para retomar o funcionamento normal da unidade e garantir a segurança de clientes e funcionários.



A Polícia Civil informou por nota que uma representante da loja compareceu na manhã deste domingo (30) à Delegacia Regional de Vitória, registrou um Boletim de Ocorrência e foi orientada a ir ao 1º Distrito de Policial, que atende a região do Centro de Vitória, para prosseguir com a representação.

Loja com prateleiras vazias

A Gazeta mostrou que a unidade das Lojas Americanas do Centro de Vitória Em matéria publicada neste sábado (29),mostrou que a unidade das Lojas Americanas do Centro de Vitória registra prateleiras vazias e pouco movimento , realidade bem diferente de anos anteriores.

A reportagem esteve no local e percorreu os inúmeros corredores, encontrando poucos clientes no estabelecimento. Nas prateleiras destinadas aos doces — uma das mais procuradas pelos consumidores —, foi possível notar, na ocasião, a ausência de produtos tradicionais, como o Bis com 20 unidades.

Outros produtos clássicos, como o bombom Serenata de Amor, também estavam com poucas unidades à venda, indicando falta de reposição. Situação que se repetiu nos setores de limpeza e de higiene pessoal, onde havia espaços vazios nas prateleiras.

No último dia 11, a Americanas do Shopping Vitória fechou as portas por decisão judicial . "A Lojas Americanas está fechada por determinação judicial em razão de ação de despejo movida pelo Shopping Vitória", informou a assessoria do shopping em nota.

A Gazeta apurou e informou em primeira mão, à época, que essa ação de despejo é anterior ao processo de recuperação judicial no qual a gigante do varejo entrou neste ano. O motivo seriam divergências de contrato da Americanas com o shopping.

Segundo a Americanas, foram encerradas as atividades por "motivos de litígio oriundo de divergência por parte do shopping sobre o processo de recuperação judicial da companhia”.