Por que vítimas de abuso sexual demoram a denunciar?

Por que vítimas de abuso sexual demoram a denunciar?

Medo, culpa e falta de compreensão do crime são os principais motivos que levam as vítimas a ficar caladas. Além disso, muitas não querem reviver o trauma que passaram

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 17:49

 - Atualizado há 6 anos

Abuso infantil Crédito: Divulgação

Quando denúncias de violências sexuais vem à tona, como o da filha do pedreiro assassinado na Serra, que relatou ter sofrido abuso por parte do pai dos 3 aos 10 anos, é comum ouvir: "Mas por que não denunciou antes?". Questionamentos como este só reforçam o sentimento de culpa que muitas vítimas já carregam e ignoram um problema que os especialistas chamam atenção: muitas vezes a vítima não entende que sofreu um abuso sexual.

"A gente fala pouco sobre consentimento, sobre limites em relações. Muitas vezes a vítima só compreende que ela foi forçada a algo quando entra em contato com uma violência parecida com a dela", destaca a doutora em Psicologia Forense Arielle Scarpati.

> Crianças vítimas de abuso sexual dão sinais. Saiba como identificá-los

Se para um adulto já é difícil reconhecer um abuso sexual, imagine para uma criança de 4, 7 anos. De acordo com Arielle, além de não ter maturidade para compreender aquilo como violência, a criança também não sabe o que é permitido fazer com o corpo dela.

" É comum que ela não fale ou demore muito tempo para falar. Ela não tem vocabulário suficiente para relatar o que aconteceu e dificilmente consegue ver aquilo como um abuso. Até porque, o agressor oscila momentos de interações normais com os abusos, justamente para confundir a criança"

Arielle Scarpati

Doutora em Psicologia Forense

O titular da Delegacia de Proteção à Crianças e Adolescentes (DPCA), Diego Aleluia, explica que o agressor constrói uma relação de confiança e afeto com a vítima, dificultando o reconhecimento da violência. É como se ele preparasse o caminho para que o abuso aconteça, fazendo a criança acreditar que ele não faria nada para machucá-la.

"Na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa que a criança confia, com quem ela tem um vínculo forte e que dificilmente é quebrado."

Medo, culpa e vergonha são alguns dos sentimentos que impedem vítimas de denunciar abusos sexuais

CULPA E MEDO

Mesmo quando a criança cresce e passa a compreender aquilo que sofreu como um abuso sexual, denunciar não é um caminho fácil. Além do medo de ser julgada, até mesmo por quem vai acolher aquela denúncia, a vítima também se culpa e envergonha do que aconteceu. 

"É um misto de sentimentos. Ela tem vergonha de ser exposta, medo de ninguém acreditar nela, de ser descredibilizada. Com isso, ela passa a se culpar pelo abuso, por não ter reagido, porque ter deixado aquilo acontecer", explica Arielle. 

> Preso por matar pedreiro diz que teve filha estuprada por ele na Serra

SILÊNCIO 

O silêncio, às vezes, é também uma escolha da vítima. A psicanalista Cláudia Murta, que presta atendimento à vítimas de violência sexual na Grande Vitória, ressalta que falar sobre o abuso funciona como gatilho para muitas pessoas. Por isso, muitas preferem deixar aquela dor adormecer.

"É preciso se colocar no lugar da vítima e entender que muitas vezes falar sobre um trauma traz muita dor. É como se ela revivesse tudo aquilo. Quanto ela mais mexe naquele sentimento, mais ela sofre"

Cláudia Murta

Psicanalista

