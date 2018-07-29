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Vitória

Por ciúmes, marido esfaqueia a mulher na testa na frente do filho

A agressão aconteceu na frente do filho do casal de três anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 20:05

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 20:05

Mulher foi socorrida e levada para o Plantão Especializado de Atendimento à Mulher, onde prestou depoimento Crédito: Arquivo/GZ
Uma mulher de 23 anos levou um soco e uma facada na testa do marido na manhã deste domingo (29), no bairro Tabuazeiro, em Vitória. A agressão aconteceu na casa onde os dois moram juntos há um ano e meio e teria sido motivada por ciúmes do companheiro. O filho de três anos do casal presenciou o crime.
De acordo com o depoimento da mulher, o casal começou a discutir por volta das 9h30. O marido, João Marcos Thompson, de 25 anos, começou a acusar a vítima de traição, algo que a esposa nega. Eles mantinham um relacionamento há sete anos e moravam juntos há um ano e meio. Segundo ela, Thompson já era ciumento antes, mas estava ficando cada vez mais agressivo desde que passaram a viver na mesma casa.
Irritado, o agressor começou a xingar a esposa e deu um soco na boca da vítima, que tentou fugir e sair da casa. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e conseguiu impedir a mulher de deixar a residência, segurando-a pelo braço. Neste momento, o acusado desferiu um golpe que fez um corte na testa da mulher e disse que a mataria, caso ela o deixasse.
Vizinhos ouviram a gritaria e chamaram a polícia. A mulher foi socorrida para o Hospital São Lucas, onde recebeu cinco pontos no local do corte. Já João Marcos foi levado para a Delegacia da Mulher, onde foi preso e autuado por lesão corporal. Ele já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma.
AGRESSOR PEDIA FOTOS DA MULHER
A mulher agredida contou à delegada de plantão na Delegacia da Mulher que já era agredida pelo marido há algum tempo. Por medo das ameaças, no entanto, ela nunca tinha o denunciado. As crises de ciúmes eram frequentes desde o início do namoro, mas se tornaram piores após o casal ter começado a morar juntos.
Segundo o depoimento dela, o marido pedia para que a mulher tirasse fotos saindo do trabalho para comprovar onde estava. Ela o descreve como uma pessoa controladora e possessiva.
Em outras ocasiões, ele já teria a jogado contra a parede e tampado sua boca para a impedir de pedir ajuda aos vizinhos. Após a agressão deste domingo, ela pediu uma medida protetiva contra o marido. Ele passará, nesta segunda-feira (30), por uma audiência de custódia. A fiança foi fixada em R$ 2,5 mil.

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