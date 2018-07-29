Por ciúmes, marido esfaqueia a mulher na testa na frente do filho

Mulher foi socorrida e levada para o Plantão Especializado de Atendimento à Mulher, onde prestou depoimento Crédito: Arquivo/GZ

Uma mulher de 23 anos levou um soco e uma facada na testa do marido na manhã deste domingo (29), no bairro Tabuazeiro, em Vitória. A agressão aconteceu na casa onde os dois moram juntos há um ano e meio e teria sido motivada por ciúmes do companheiro. O filho de três anos do casal presenciou o crime.

De acordo com o depoimento da mulher, o casal começou a discutir por volta das 9h30. O marido, João Marcos Thompson, de 25 anos, começou a acusar a vítima de traição, algo que a esposa nega. Eles mantinham um relacionamento há sete anos e moravam juntos há um ano e meio. Segundo ela, Thompson já era ciumento antes, mas estava ficando cada vez mais agressivo desde que passaram a viver na mesma casa.

Irritado, o agressor começou a xingar a esposa e deu um soco na boca da vítima, que tentou fugir e sair da casa. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e conseguiu impedir a mulher de deixar a residência, segurando-a pelo braço. Neste momento, o acusado desferiu um golpe que fez um corte na testa da mulher e disse que a mataria, caso ela o deixasse.

Vizinhos ouviram a gritaria e chamaram a polícia. A mulher foi socorrida para o Hospital São Lucas, onde recebeu cinco pontos no local do corte. Já João Marcos foi levado para a Delegacia da Mulher, onde foi preso e autuado por lesão corporal. Ele já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma.

AGRESSOR PEDIA FOTOS DA MULHER

A mulher agredida contou à delegada de plantão na Delegacia da Mulher que já era agredida pelo marido há algum tempo. Por medo das ameaças, no entanto, ela nunca tinha o denunciado. As crises de ciúmes eram frequentes desde o início do namoro, mas se tornaram piores após o casal ter começado a morar juntos.

Segundo o depoimento dela, o marido pedia para que a mulher tirasse fotos saindo do trabalho para comprovar onde estava. Ela o descreve como uma pessoa controladora e possessiva.