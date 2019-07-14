Briga

Por causa de ciúmes, mulher é cercada e agredida em Guaçuí

Até uma lâmina de barbear teria sido usada nas agressões

Publicado em 14 de julho de 2019 às 20:37 - Atualizado há 6 anos

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Alegre Crédito: Divulgação

Uma mulher, de 25 anos, ficou ferida durante uma briga que envolveu quatro pessoas, na tarde deste domingo (14), no bairro São Miguel, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. Até uma lâmina de barbear teria sido usada nas agressões.

Segundo informações colhidas pela Polícia Civil, a vítima estava passando em um beco quando teve o seu cabelo puxado por uma das agressoras, que alegou que queria dar uma "lição" na mulher por ela se envolver com homem casado.A partir daí a briga começou.

Além das agressões, houve trocas de xingamentos e ameaças de morte. A briga envolveu outras quatro pessoas. A polícia acredita que os cortes feitos no corpo da vítima são proveniente de uma lâmina de barbear.

A Polícia Civil informou que motivação da agressão é ciúmes, porque a vítima trabalhava com o marido de uma das pessoas envolvidas na briga. A mulher agredida explicou que foi mandada embora do emprego há cerca de três semanas e negou qualquer envolvimento com o homem, e que só falava com ele sobre assuntos profissionais.

A vítima teve ferimentos em várias partes do corpo e precisou enfaixar o abdome e o tórax por causas das feridas. Uma das agressoras foi conduzida à Delegacia de Alegre, neste domingo (11), e responderá por lesão corporal e ameaças. As outras pessoas envolvidas na agressão, que não foram encontradas, serão intimadas e ouvidas e também responderam por lesão corporal.

