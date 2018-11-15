Por 4 a 3, TRE mantém mandato de vereador de Cariacica

Alexandre Coutinho de Almeida, o Léo do IAPI, vereador de Cariacica (PDT) Crédito: Facebook/Léo do IAPI

A decisão ficou empatada e o desembargador Annibal de Rezende Lima, presidente da Corte, teve que decidir. O posicionamento dele foi que o pedido de cassação era improcedente.

Ao Gazeta Online, o advogado de defesa do vereador, Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, disse que, após o período eleitoral, foi realizada uma ação eleitoral, na qual o juiz eleitoral Izaias Eduarda da Silva, da 34ª Zona Eleitoral, julgou como procedente a ação para cassar o mandato, que ocorreu em janeiro deste ano. "A matéria foi submetida ao TRE e o nosso recurso foi julgado hoje (quarta)", disse Sobreiro.

O vereador não foi localizado pela reportagem para comentar a decisão. Léo do IAPI foi eleito em outubro de 2016, com 2.792 votos.

ACUSAÇÕES

Desde setembro de 2016, a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica investigou, por meio de uma sindicância, um volume fora do normal de solicitações de consultas e exames na unidade de saúde de Alto Lage. Uma das hipóteses levantadas na investigação era de que um candidato a vereador teria atuado para agendar consultas de seus eleitores em troca de votos.

À reportagem, em novembro de 2016, o secretário de Saúde de Cariacica, Marcelo Machado, disse que a sindicância corria em sigilo e que não tinha acesso ao conteúdo já apurado. Ele revelou que a secretaria se alarmou ao perceber que uma grande quantidade de pedidos feitos por um mesmo médico começou a ser expedida.