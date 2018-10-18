Policial rodoviário federal causa confusão em boate na Praia do Canto

Policial Rodoviário Federal briga com clientes de casa de shows e mostra arma, no ES Crédito: Frabrício Christ/ TV Gazeta

A Polícia Militar foi acionada duas vezes, em locais diferentes, durante a madrugada desta quinta-feira (18), por conta de confusões criadas por um policial rodoviário federal. A primeira situação aconteceu em uma boate da Praia do Canto, em Vitória, por volta das 2h30.

Os militares foram acionados pelo chefe de segurança do local, que relatou que o integrante da PRF estava alterado e ostentando o armamento dentro do estabelecimento, fato que estaria incomodando os outros clientes do local.

Os PMs chegaram e conversaram com o policial, que se identificou e disse que estaria havendo um mal entendido, pois só queria se divertir. Como ninguém representou contra ele, os militares foram embora e nenhum tipo de ocorrência foi registrada.

VILA VELHA

Mais tarde, já em Itapoã, Vila Velha, a PM foi acionada novamente por conta de problemas causados pelo policial rodoviário. Dessa vez quem chamou uma viatura foi a ex-namorada dele, que estava na garagem do prédio onde morava, acompanhada do ex-companheiro.

Polícia foi chamada após discussão de policial com ex-namorada, em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

A jovem afirmou que ele não havia cometido nenhum tipo de agressão, mas pediu que ele fosse retirado do local, após um desentendimento entre os dois. Os PMs acionaram uma guarnição da PRF, com outros dois agentes, que foram até o local, conversaram com o colega e o convenceram a ir embora.

Nenhum tipo de ocorrência foi registrada pela ex-namorada do policial.

CASA DE SHOW

À TV Gazeta, a boate da Praia do Canto disse que lamenta o incidente e informa que não vai se pronunciar sobre o ocorrido, pois não teve envolvimento direto com o acontecimento.

PRF

Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) comentou o caso. Veja a nota na íntegra:

"Fomos comunicados pelo CIODES, sobre uma possível discussão envolvendo um Policial Rodoviário Federal em um bar e na casa de uma suposta namorada, que afirmou à polícia não ter ocorrido agressão por parte do agente.