Vale Encantado

Policial militar mata amigo da ex dentro de apartamento em Vila Velha

Iltemir Araújo Machado, 52 anos, foi atuado por homicídio. Ele flagrou Anderson Carvalho dos Santos, 31 anos, dentro do banheiro do apartamento onde mora

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 15:36

Redação de A Gazeta

Crime aconteceu dentro de um condomínio de Vila Velha Crédito: Kaique Dias
Um soldado da Polícia Militar matou um homem após flagrá-lo dentro do banheiro do apartamento onde mora em um condomínio residencial do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na madrugada desta segunda-feira (23).
Segundo a ocorrência, o PM Iltemir Araújo Machado, 52 anos, que estava de serviço, voltou em casa para buscar um pendrive quando, ao entrar no apartamento, ouviu Anderson Carvalho dos Santos, 31 anos, tossir dentro do banheiro.
À Polícia Civil, a ex-mulher de Iltemir, que mora sob o mesmo teto com o soldado, mas está separada há 3 anos dele, contou que Anderson era amigo dela e que, ao ver que o soldado se dirigiu para o banheiro, tentou contê-lo dizendo que "eles depois conversariam".
No entanto, segundo o depoimento da mulher, o policial foi enfático em verificar quem estava no banheiro e acabou encontrando Anderson tomando banho.
Também à Polícia Civil, o soldado Iltemir alegou que Anderson, ao ser flagrado no banheiro, efetuou um soco contra o PM e tentou tomar a arma dele e, durante a briga, Iltemir acabou dando um tiro contra Anderson.
Iltemir e a ex-mulher prestaram depoimento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta segunda.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar informa que adotou as medidas iniciais cabíveis ao caso, encaminhando o policial à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
O policial foi autuado pelo crime de homicídio e, após a audiência de custódia, caso o juiz conforme a prisão, ele será encaminhado ao presídio militar, onde permanecerá à disposição da justiça.
Os inquéritos serão instaurados para apuração das circunstâncias em que ocorreram os fatos.
 
Com informações de Mayra Bandeira

