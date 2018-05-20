Policial militar é baleado ao reagir a assalto na Serra

Policial é baleado em assalto na Serra Crédito: Elis Carvalho

Um sargento da Polícia Militar de 47 anos foi baleado durante um assalto no início da noite deste sábado (19), no bairro Nova Carapina I, na Serra. De acordo com investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial estava de folga, foi ao bairro para visitar a irmã, mas enquanto estava em um ponto de ônibus foi abordado por criminosos em um carro. Ele reagiu, foi baleado e teve a arma roubada.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 18h45 quando o PM estava em um ponto de ônibus da Avenida Montes Claros com várias pessoas. O PM e os passageiros que aguardavam o ônibus foram abordados por ocupantes de um Punto vermelho. Um dos homens saiu do carro armado e anunciou o assalto.

De acordo com investigadores, o PM portava uma pistola ponto 40 no bolso e temeu ser reconhecido como policial. Foi quando ele decidiu reagir, tentando segurar a mão do assaltante, que estava armado. Os dois entraram em luta corporal e o criminoso deu um tiro no braço direito do policial. Enquanto eles lutavam, a arma do policial caiu no chão. Neste momento, o comparsa do assaltante que estava no carro se aproximou e roubou a arma do PM.

Os dois criminosos retornaram para o Punto e fugiram para o interior do bairro com a arma do PM, com um carregador contendo 15 munições. Um motorista que passava pelo local do crime socorreu o militar para a Upa de Serra Sede. Depois, ele foi transferido para o Hospital Jayme Santos Neves, ainda na Serra. Segundo a polícia, o estado de saúde da vítima é estável. Os bandidos não foram encontrados.