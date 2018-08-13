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Violência

Policial militar de folga reage e mata assaltante em Marataízes

Outros dois bandidos conseguiram fugir do local do crime, mas foram detidos. Um deles, baleado, foi localizado após procurar atendimento médico

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 15:37
Um dos suspeitos foi detido ao procurar atendimento no Pronto Atendimento de Marataízes Crédito: Divulgação - Prefeitura de Marataízes
Um assaltante morreu após tentar roubar um policial militar que estava de folga na noite deste domingo em Marataízes, no Litoral Sul na noite deste domingo (12). Outros dois comparsas de Gleydson da Silva Costa, 21 anos, conseguiram fugir, mas foram detidos. Um deles, baleado, foi localizado após procurar atendimento no hospital.
De acordo com a Polícia Militar, o soldado e a sua esposa seguiam de motocicleta para casa e, ao se aproximarem de um trevo num um local conhecido como Cancelas, no bairro Nossa Senhora Aparecida, o casal foi surpreendido pelos bandidos, um deles armado, que saíram do meio de um matagal  e anunciaram um assalto.
O soldado e a esposa chegaram a descer da motocicleta, mas o policial reagiu ao assalto e conseguiu atingir Gleydson na altura da coxa. O assaltante chegou a correr, mas caiu no meio de um matagal e morreu. Ele estava com um revólver calibre 38, que foi apreendido. Os  comparsas fugiram a pé do local do crime. Adriano Griffo, de 30 anos, foi detido a aproximadamente 400 metros do local do crime. Ele foi reconhecido pelo PM.
Já o outro suspeito, identificado como Luciano Martins Pereira, 35 anos, foi detido na manhã desta segunda-feira (13) ao procurar o Pronto Atendimento da Barra de Itapemirim, em Marataízes. Ele estava baleado e confessou que participou da tentativa de assalto na noite anterior.
A arma do policial foi recolhida e o caso será investigado pela Polícia Civil.
OUTROS CRIMES
Adriano Griffo, detido próximo ao local do crime, já era investigado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Ele está envolvido em diversos assaltos e furtos de veículos em Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e em Presidente Kennedy.
Em um desses crimes, segundo a PM, em Presidente Kennedy, ele teria deixado cair documentos pessoais e um celular, que facilitaram sua identificação.
 

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