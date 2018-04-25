Policial militar aposentado é preso por violência doméstica no ES

O soldado, com mais de 17 anos de serviço, está recolhido no Presídio da Polícia Militar

Um policial militar da reserva foi preso no início da tarde desta terça-feira (24), acusado de violência doméstica. Policiais civis e militares cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra o soldado, que foi reformado em março de 2012. O nome do PM não será divulgado para proteger a vítima.