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Crime

Policial militar aposentado é preso por violência doméstica no ES

Policiais civis e militares cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra o soldado, que foi reformado em março de 2012

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 01:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 01:40
O soldado, com mais de 17 anos de serviço, está recolhido no Presídio da Polícia Militar Crédito: Gazeta Online
Um policial militar da reserva foi preso no início da tarde desta terça-feira (24), acusado de violência doméstica. Policiais civis e militares cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra o soldado, que foi reformado em março de 2012. O nome do PM não será divulgado para proteger a vítima. 
> Bandido que aterrorizava Jardim da Penha é preso após perseguição
O soldado, com mais de 17 anos de serviço, está recolhido no Presídio da Polícia Militar, localizado no Quartel do Comando Geral, em Maruípe.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas não deu informações sobre a ocorrência.
> Técnica de enfermagem é esfaqueada durante assalto em Vila Velha

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