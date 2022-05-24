Policial é esfaqueado ao tentar separar briga em bar de Castelo

Um policial militar foi atingido com um golpe de faca ao tentar separar uma briga em um bar na tarde do último sábado (21), no bairro Volta Redonda, em Castelo , no Sul do Estado . Os suspeitos fugiram e não foram localizados.

Polícia Militar informou que, quando chegou ao local, a equipe foi informada por populares que presenciaram o ocorrido e por uma mulher que ela, o companheiro — um policial militar — e alguns amigos deles estavam no estabelecimento comemorando o aniversário dela. Segundo os relatos, durante a confraternização, três indivíduos chegaram ao local e, após algum tempo, começaram a se exaltar e arrumar confusão com as demais pessoas.

Durante uma discussão entre dois amigos da mulher e um dos indivíduos, este teria agredido os dois, "inclusive, proferindo um golpe com um copo de vidro contra um dos homens, o que resultou em um corte na sua orelha direita", explicou a PM, em nota, segundo o que foi relatado.

Ainda conforme relatos à Polícia Militar, para conter o agressor — que estava muito nervoso e causando riscos às pessoas que presentes no local — o companheiro da mulher tentou intervir na briga. “Porém, o indivíduo o atingiu com um golpe de faca, causando-lhe um corte profundo no braço esquerdo”, contou a polícia.

Segundo a PM, devido à gravidade do ferimento, o policial militar ferido foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Castelo. “Após o fato, os três suspeitos fugiram do local e não foram localizados. Os militares foram até o hospital, onde o policial confirmou os fatos e ainda disse que o indivíduo o atingiu com algumas mordidas pelo corpo”, informou a corporação.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Castelo já está ciente dos fatos e vai apurar o ocorrido, “fazendo todas as diligências necessárias à identificação e responsabilização dos autores”.