Irmão morre e outro fica ferido após serem esfaqueados em Castelo

De acordo com o boletim da PM, o irmão que sobreviveu ao ataque estava no bar na companhia do suspeito, que ofereceu a ele carona até em casa. Ao chegar à residência, o suspeito teria acusado o colega que deu carona de ter roubado a carteira dele e foi para cima da vítima com uma faca. O irmão Wescley ouviu o grito de socorro e foi ajudar, mas acabou sendo esfaqueado no tórax. Após agredir também o outro irmão, o suspeito fugiu do local em um veículo Celta, de cor escura. A Polícia Militar informou que buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.