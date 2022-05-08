Irmão morre e outro fica ferido após serem esfaqueados em Castelo

Dois irmãos foram esfaqueados em casa na madrugada deste domingo (8), no bairro Cava Roxa em Castelo, Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ofereceu carona para uma da vítimas até em casa, e após uma discussão, cometeu o crime. Os irmãos foram socorridos para o hospital do município, mas Wescley Ferreira Barbosa, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.
De acordo com o boletim da PM, o irmão que sobreviveu ao ataque estava no bar na companhia do suspeito, que ofereceu a ele carona até em casa. Ao chegar à residência, o suspeito teria acusado o colega que deu carona de ter roubado a carteira dele e foi para cima da vítima com uma faca. O irmão Wescley ouviu o grito de socorro e foi ajudar, mas acabou sendo esfaqueado no tórax. Após agredir também o outro irmão, o suspeito fugiu do local em um veículo Celta, de cor escura. A Polícia Militar informou que buscas foram realizadas, mas o homem não foi localizado.
O corpo de Wescley foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Castelo e até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação reforçou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.