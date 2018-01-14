Policial é esfaqueado ao abraçar mulher em bar em Conceição da Barra

Um policial militar da reserva foi esfaqueado em um bar na noite deste sábado (13), em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Quando policiais militares chegaram ao local, encontraram a vítima com as costas ensanguentadas, sendo amparada por uma amiga. O suspeito do crime, um homem de 34 anos, foi detido.
O policial ferido contou à equipe que estava no bar sentado tomando cerveja e se levantou para abraçar uma conhecida. De repente, ele foi surpreendido pelo ex-companheiro da mulher, que desferiu três facadas nele. Os golpes atingiram as costas da vítima, na região próxima ao ombro esquerdo.
O acusado foi detido do lado de fora do estabelecimento. A faca usada no crime estava no chão do bar e também foi apreendida. A vítima foi levada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Depois de receber atendimento médico, foi encaminhada juntamente com o suspeito para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.