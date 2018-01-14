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Ciúmes

Policial é esfaqueado ao abraçar mulher em bar em Conceição da Barra

A vítima foi ferida nas costas e encaminhada para o hospital. O suspeito do crime acabou detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 14:14

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 14:14

Copo de cerveja Crédito: Flickr
Um policial militar da reserva foi esfaqueado em um bar na noite deste sábado (13), em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Quando policiais militares chegaram ao local, encontraram a vítima com as costas ensanguentadas, sendo amparada por uma amiga. O suspeito do crime, um homem de 34 anos, foi detido.
O policial ferido contou à equipe que estava no bar sentado tomando cerveja e se levantou para abraçar uma conhecida. De repente, ele foi surpreendido pelo ex-companheiro da mulher, que desferiu três facadas nele. Os golpes atingiram as costas da vítima, na região próxima ao ombro esquerdo.
O acusado foi detido do lado de fora do estabelecimento. A faca usada no crime estava no chão do bar e também foi apreendida. A vítima foi levada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Depois de receber atendimento médico, foi encaminhada juntamente com o suspeito para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

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