Policial é demitido suspeito de desviar dinheiro de delegacia em Barra de São Francisco

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:56
Um policial civil identificado como Gabriel Estevam Ferreira Gomes foi demitido suspeito de desviar dinheiro da delegacia de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (15) e assinada pelo governador Renato Casagrande.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, junto ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Gabriel ocupava o cargo de escrivão da Polícia Civil e, desde 2015, exercia a função de chefia no cartório da delegacia. Ele tinha acesso às salas e aos cofres da unidade policial, onde eram guardados valores apreendidos com conduzidos e quantias recolhidas de fianças.
A apuração do MPES aponta que os desvios ocorreram entre 2017 e 2021. O órgão informou que o escrivão teria se apropriado de valores de cerca de 50 investigações conduzidas na delegacia da cidade.
Em nota, a Polícia Civil informou que "a demissão do servidor decorre de decisão proferida pelo Conselho de Polícia Civil, em processo administrativo disciplinar conduzido pela Corregedoria-Geral. A PCES ressalta o compromisso da instituição com a atuação dentro da legalidade e idoneidade, como exige a carreira policial".
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do policial. O espaço segue aberto para manifestações.
