Policial é demitido suspeito de desviar dinheiro de delegacia em Barra de São Francisco

Escrivão teria ficado com valores apreendidos e de fianças entre 2017 e 2021, de cerca de 50 investigações

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:56

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado Crédito: Gazeta Norte

Um policial civil identificado como Gabriel Estevam Ferreira Gomes foi demitido suspeito de desviar dinheiro da delegacia de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (15) e assinada pelo governador Renato Casagrande.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, junto ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Gabriel ocupava o cargo de escrivão da Polícia Civil e, desde 2015, exercia a função de chefia no cartório da delegacia. Ele tinha acesso às salas e aos cofres da unidade policial, onde eram guardados valores apreendidos com conduzidos e quantias recolhidas de fianças.

A apuração do MPES aponta que os desvios ocorreram entre 2017 e 2021. O órgão informou que o escrivão teria se apropriado de valores de cerca de 50 investigações conduzidas na delegacia da cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a demissão do servidor decorre de decisão proferida pelo Conselho de Polícia Civil, em processo administrativo disciplinar conduzido pela Corregedoria-Geral. A PCES ressalta o compromisso da instituição com a atuação dentro da legalidade e idoneidade, como exige a carreira policial".

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do policial. O espaço segue aberto para manifestações.

