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Vista Mar

Policial civil fica ferido em confronto com bandidos em Cariacica

Um adolescente foi ferido e levado ao hospital e um policial teve ferimentos leves

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 01:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 01:13
Pelo menos dois policiais estavam em  uma viatura modelo Ford Ka, branco, descaracterizado Crédito: Internauta | Gazeta Online
Policiais civis trocaram tiros com bandidos na noite desta quinta-feira (19), no bairro Vista Mar, em Cariacica. Um adolescente foi ferido e levado ao hospital e um policial teve ferimentos leves.
Pelo menos dois policiais estavam em uma viatura modelo Ford Ka, branco, descaracterizado, quando foram surpreendidos por criminosos armados, ao entrarem em um beco.
> De uma só vez, polícia prende 12 traficantes na Serra
Eles revidaram aos disparos e houve confronto. As marcas dos tiros ficaram na viatura. Um dos policiais ficou ferido no rosto por estilhaços de vidro que atingiram a viatura. Os policiais envolvidos solicitaram reforço. Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local assim como viaturas da PM.
A assessoria da Polícia Civil foi acionada para informar quais foram as circunstâncias dos disparos, mas até a publicação desta matéria ainda não havia esclarecido o que ocorreu.

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