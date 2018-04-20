Policial civil fica ferido em confronto com bandidos em Cariacica

Pelo menos dois policiais estavam em uma viatura modelo Ford Ka, branco, descaracterizado Crédito: Internauta | Gazeta Online

Policiais civis trocaram tiros com bandidos na noite desta quinta-feira (19), no bairro Vista Mar, em Cariacica. Um adolescente foi ferido e levado ao hospital e um policial teve ferimentos leves.

Pelo menos dois policiais estavam em uma viatura modelo Ford Ka, branco, descaracterizado, quando foram surpreendidos por criminosos armados, ao entrarem em um beco.

Eles revidaram aos disparos e houve confronto. As marcas dos tiros ficaram na viatura. Um dos policiais ficou ferido no rosto por estilhaços de vidro que atingiram a viatura. Os policiais envolvidos solicitaram reforço. Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local assim como viaturas da PM.