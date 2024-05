Policial civil do ES é demitido após ser investigado pelo crime de extorsão

Decisão com o nome de João Carlos Chaves da Costa saiu no Diário Oficial desta terça-feira (21); ele também não poderá ingressar em qualquer cargo público pelo período de seis anos

Um investigador da Polícia Civil do Espírito Santo foi demitido após ser investigado pelo crime de extorsão. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (21), e diz que João Carlos Chaves da Costa foi desligado pela prática de transgressões disciplinares.

Questionada pela reportagem de A Gazeta , a Polícia Civil disse que "por meio de seu Conselho, procedeu com a demissão do investigador motivada por transgressão disciplinar. O fato aconteceu em 2019 e o ex-policial era investigado pelo crime de extorsão. A PCES ressalta que, além da demissão, João Carlos Chaves da Costa não poderá ingressar em qualquer cargo público pelo período de seis anos".

No site do Tribunal de Justiça, é possível encontrar um processo ajuizado pelo Ministério Público contra o investigador, em 2019, após o inquérito policial ser aberto. O documento pedia o afastamento imediato de João Carlos do cargo, para "evitar o comprometimento da instrução processual e a prática de novos ilícitos".