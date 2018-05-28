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Vila Velha

Policial atira em bandido ao reagir a assalto em Itapoã

O policial, que faz parte da Casa Militar, estava em uma viatura descaracterizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 13:12

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 13:12

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Um bandido foi baleado por um policial que reagiu a um assalto na noite deste domingo (27) em Itapoã, Vila Velha. O policial, que faz parte da Casa Militar, estava em uma viatura descaracterizada quando foi abordado por volta das 22 horas por dois criminosos na Avenida Francelina Setúbal e deu voz de prisão.
Os dois criminosos estavam a pé. Raul Gomes César de Souza, de 22 anos, levou um tiro na barriga e precisou ser levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha, onde segue internado sob escolta policial. O comparsa dele não foi identificado e conseguiu fugir da abordagem.
Com informações de Mayra Bandeira

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