Policial atira em bandido ao reagir a assalto em Itapoã

Um bandido foi baleado por um policial que reagiu a um assalto na noite deste domingo (27) em Itapoã, Vila Velha. O policial, que faz parte da Casa Militar, estava em uma viatura descaracterizada quando foi abordado por volta das 22 horas por dois criminosos na Avenida Francelina Setúbal e deu voz de prisão.
Os dois criminosos estavam a pé. Raul Gomes César de Souza, de 22 anos, levou um tiro na barriga e precisou ser levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha, onde segue internado sob escolta policial. O comparsa dele não foi identificado e conseguiu fugir da abordagem.
Com informações de Mayra Bandeira