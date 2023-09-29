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Bairro Canarinho

Policiais civis são recebidos a tiros durante operação em Pedro Canário

Ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (29); pelo menos dois suspeitos foram presos, e polícia tenta localizar os demais envolvidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2023 às 15:54

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 15:54

Policiais civis foram recebidos a tiros por um grupo de suspeitos durante uma operação no bairro Canarinho, em Pedro Canário, no extremo Norte do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (29). 
Segundo a Polícia Civil, investigadores das delegacias de Pedro Canário e Jaguaré realizavam investigações no município de Pedro Canário, para localizar um homicida foragido do estado da Bahia, quando avistaram três indivíduos portando pistolas. Ao se aproximarem, os agentes foram recebidos com disparos de armas de fogo e revidaram a agressão.
O repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, apurou que, devido ao confronto, foi necessário solicitar apoio às polícias Civil e Militar de São Mateus, no Norte capixaba. Além disso, o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, ao lado da equipe de Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), seguiu de helicóptero para Pedro Canário para dar apoio na operação. 
Após a troca de tiros, foi iniciada uma perseguição em direção a uma região de mata fechada. "Durante a ação, um veículo de cor vermelha, dirigido por um quarto suspeito, foi flagrado tentando dar fuga para três primeiros que, ao visualizarem os policiais, efetuaram novamente disparos contra as forças de segurança. Os suspeitos abandonaram o veículo e adentraram a região de mata mais uma vez", informou a corporação. 
De acordo com a Polícia Civil, até o momento, dois indivíduos foram presos. Com eles, foram apreendidos dois aparelhos celulares, 45 pinos de cocaína, 18 porções de maconha, 40 pedras de crack e 16 munições calibre 380. Além disso, uma viatura da corporação foi alvejada e teve alguns danos, sendo que um disparo passou próximo a um dos policiais. Os demais envolvidos ainda não foram localizados.

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