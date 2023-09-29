Policiais civis são recebidos a tiros durante operação em Pedro Canário

Policiais civis foram recebidos a tiros por um grupo de suspeitos durante uma operação no bairro Canarinho, em Pedro Canário , no extremo Norte do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (29).

Segundo a Polícia Civil, investigadores das delegacias de Pedro Canário e Jaguaré realizavam investigações no município de Pedro Canário, para localizar um homicida foragido do estado da Bahia , quando avistaram três indivíduos portando pistolas. Ao se aproximarem, os agentes foram recebidos com disparos de armas de fogo e revidaram a agressão.

O repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, apurou que, devido ao confronto, foi necessário solicitar apoio às polícias Civil e Militar de São Mateus, no Norte capixaba. Além disso, o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Fabrício Dutra, ao lado da equipe de Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), seguiu de helicóptero para Pedro Canário para dar apoio na operação.

Após a troca de tiros, foi iniciada uma perseguição em direção a uma região de mata fechada. "Durante a ação, um veículo de cor vermelha, dirigido por um quarto suspeito, foi flagrado tentando dar fuga para três primeiros que, ao visualizarem os policiais, efetuaram novamente disparos contra as forças de segurança. Os suspeitos abandonaram o veículo e adentraram a região de mata mais uma vez", informou a corporação.