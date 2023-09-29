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Bairro Jundiá

Adolescentes são assassinados a tiros dentro de casa em Pinheiros

Crime aconteceu dentro da residência de um dos jovens; os nomes deles não foram divulgados e nenhum suspeito foi capturado até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2023 às 11:24

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 11:24

Dois adolescentes foram assassinados a tiros dentro de uma residência localizada no bairro Jundiá, em Pinheiros, no Norte do Estado, na noite da última quinta-feira (28). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) se deslocou ao local do crime, mas as vítimas já estavam sem sinais de vida. Os nomes dos dois jovens não foram divulgados.
Segundo a ocorrência da Polícia Militar, testemunhas, que não quiseram ser identificadas, relataram que as duas vítimas estavam na residência, que era habitada por um dos adolescentes, quando dois suspeitos, ainda não identificados, chegaram em uma moto modelo Honda Bros, na cor preta, entraram na casa e efetuaram disparos de arma de fogo contra os adolescentes. 
Ainda de acordo com a ocorrência da PM, o corpo de um dos jovens foi encontrado caído no chão da residência. O outro estava sobre uma cama de solteiro, também no interior da residência. 
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Outros detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Os corpos dos adolescentes foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", comunicou a corporação. 

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