Dez suspeitos são presos após confronto armado com a PM em Colatina

Oito indivíduos foram presos e dois menores de idade apreendidos após uma ação da Polícia Militar no bairro Bela Vista, em Colatina , no Noroeste do Estado, na manhã da última quarta-feira (27). Durante a operação, um dos suspeitos trocou tiros com os militares em um beco conhecido como "Inferninho", e o posto de saúde do bairro foi fechado por motivos de segurança.

De acordo com o comandante do 8º Batalhão da PM, Capitão Balbino, esse foi o primeiro confronto armado entre PM e suspeitos que se tem registro em 2023.

Segundo ele, a corporação vinha recebendo relatos de disparos por arma de fogo na região de Bela Vista. "Diante das informações e com algumas fotos de que indivíduos estariam ostentando armas, nós ficamos durante a semana tentando localizá-los", disse.

Na noite anterior à operação da PM no bairro, os policiais receberam informações de que os suspeitos poderiam estar no beco "Inferninho". A partir disso, na manhã da última quarta-feira (27), os militares se dirigiram a Bela Vista e, segundo o Capitão, fecharam todos os pontos que dão acesso ao beco.

Durante a operação, ao adentrar em um beco isolado (imagem abaixo), a equipe da Força Tática se deparou com três indivíduos armados. "Um deles disparou contra a equipe e a agressão foi repelida", acrescentou o Capitão.

Beco onde agentes da Força Tática e um suspeito trocaram tiros na última quarta-feira (27), no bairro Bela Vista Crédito: Wando Fagundes

De acordo com o capitão Balbino, ao todo, foram 11 disparos: dez dos policiais da equipe da Força Tática e um no sentido contrário (de um dos suspeitos).

Um indivíduo foi detido no beco com uma pistola. "Os outros dois entraram no mato, mas foram detidos em outro local, onde outra guarnição estava fazendo cerco", explicou.

Na continuidade da operação, segundo o Capitão, um indivíduo natural do Rio de Janeiro foi preso com droga na parte mais baixa do bairro Bela Vista. Além dele, o seu pai foi preso com uma mochila que continha drogas e munição.

"Logo depois, mais dois indivíduos foram presos em uma abordagem mais abaixo, com tabletes de maconha", acrescentou o Capitão.

Na ação, que teve a participação de aproximadamente 20 policiais militares, também foram apreendidas duas armas de fogo, além de uma vasta quantidade de maconha, craque e cocaína.

Posto de saúde fechado

Durante a ação policial, o posto de saúde do bairro Bela Vista chegou a ser fechado por medidas de segurança. "A troca de tiros foi em um beco próximo à unidade de saúde. Ao ouvir os disparos, por precaução, optaram por fechar o local", comentou o capitão.

O que diz a Polícia Civil

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que um menor assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

Outro menor e um maior foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para prendê-los em flagrante naquele momento.

"Os demais foram autuados por crime de tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função, porte ilegal de arma de fogo e munições e, tráfico de drogas", comunicou a corporação.