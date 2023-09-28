Trio é detido em Anchieta após roubar casa e carro de idosos em Guarapari

Grupo é preso no litoral após roubar carro e casa em Guarapari Crédito: Polícia Militar

Três pessoas – um homem de 34 anos, uma mulher de 31 e um adolescente de 17 – foram detidas na noite de quarta-feira (27), suspeitas de assaltar uma casa e roubar um carro no interior de Guarapari . Na residência, um casal de idosos foi rendido e diversos pertences, além de dinheiro e um Fiat Uno, foram levados pelos bandidos. A Polícia Militar montou um cerco em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, e conseguiu localizar o trio e recuperar os bens e o veículo.

Conforme boletim de ocorrência da PM, o roubo à casa aconteceu na localidade de Todos os Santos. Na Delegacia de Guarapari, as vítimas do roubo à residência, um senhor de 76 anos e a esposa dele, de 69, reconheceram a mulher e o adolescente como suspeitos do assalto.

As vítimas contaram que a dupla alternava a posse da arma de fogo, utilizada para ameaçá-los no interior da casa durante o crime. A idosa foi mantida em cárcere privado por cerca de duas horas até a chegada do marido de carro, que também foi roubado.

Por meio do cerco eletrônico, os militares viram que um dos carros havia passado por Alfredo Chaves e seguia sentido a Guarapari, passando pela BR 101. Já na ES 146, nas proximidades do trevo de acesso à Chapada do A, em Anchieta, o carro foi interceptado. No veículo havia uma mulher de 31 anos na direção e um adolescente de 17 anos. Dentro do automóvel, havia pertences roubados da casa de um casal de idosos em Guarapari.

Consta no boletim de ocorrência que a mulher disse à polícia que os suspeitos realizariam o transporte do veículo roubado até a localidade de Condados, em Guarapari, onde o esconderiam para vender depois. Ela também disse que o contratante e comparsa do crime seria outro homem, que fez todas as transações e articulações por meio de celular.

O serviço reservado da PM, com apoio da Polícia Civil, conseguiu também localizar o terceiro suspeito, que articulou o crime com a mulher e o adolescente e os levou em um Citroen C3 até a casa. Este homem, de 34 anos, foi pego em Anchieta, em frente à igreja que frequenta.

Ao ser abordado, o homem de 34 anos assumiu sua participação e articulação do crime, dizendo ainda que dispensou os produtos roubados no interior de Anchieta por suspeitar que a dupla havia sido presa, ao perder a comunicação com eles. Todos foram levados para a Delegacia de Guarapari.

Uma mala, bolsas com um celular, documentos das vítimas e vários outros objetos foram localizados na estrada que liga o centro de Anchieta à zona rural de Itapeúna, na altura da comunidade de Arerá.