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Dois fugiram

Cinco suspeitos são presos após confronto com a polícia em Vila Velha

Integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória, foram presos na noite de quarta-feira (27), no morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 set 2023 às 11:17

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 11:17

Cinco suspeitos foram presos após um confronto com a Polícia Militar em uma região conhecida como Morro da Boa Vista, em São Torquato, Vila Velha, no início da noite de quarta-feira (27).
Conforme boletim de ocorrência, policiais realizaram patrulhamento na Rua Abdias Ferreira da Silva, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e confronto armado de integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), pela disputa do tráfico local.
Enquanto realizavam o patrulhamento, os policiais encontraram sete suspeitos, sendo que três deles estavam com armas de fogo. Ao perceberem os militares, os homens atiraram contra os agentes, que revidaram e deu-se início a uma troca de tiros.
Ninguém foi atingido ou ficou ferido. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os policiais pediram apoio e dois suspeitos conseguiram fugir. Cinco deles se entregaram deitando no chão. Eles foram identificados como:
  1. Victor Luiz Alvarenga, de 21 anos. Portava uma pistola. Ele informou que pertenciam à facção PCV;
  2. Joseph Duarte de Oliveira, de 33 anos. Portava uma pistola;
  3.  Pedro Henrique Pimentel do Carmo, de 28 anos. Estava com uma pochete contendo 17 pedras de crack, nove bolas de pac. 22 buchas de maconha, haxixe e munições; 
  4. Luan Chaves dos Santos, de 29 anos. Estava com um rádio comunicador; 
  5. Felipe Teixeira Paranhos, de 19 anos.
Após chegar outras viaturas para apoiar na ocorrência, foi realizada buscas na região e os policiais encontraram um carregador de pistola contendo 18 munições, um rádio comunicação e três celulares.
A Polícia Civil informou que os cinco foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. O suspeito de 21 anos também possuía um mandado em aberto e foi dado cumprimento. Os cinco foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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