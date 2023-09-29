Preso do semiaberto se masturba na frente de funcionária de RH em Cariacica

Um detento de 42 anos foi autuado por importunação sexual após se masturbar na frente de uma funcionária de Recursos Humanos (RH) de um estabelecimento que fica no bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã da última quinta-feira (28). José Osmar Castro dos Santos cumpria pena em regime semiaberto e havia ido ao local buscar o uniforme, pois começaria a trabalhar na unidade.
A vítima, de 28 anos, contou à Polícia Militar que realizava o atendimento de RH ao suspeito em uma sala onde trabalha sozinha. Ela afirmou que, enquanto fazia os procedimentos, o homem começou a acariciar as partes íntimas e, depois, ficou em pé e passou a se masturbar por cima da calça. Ainda conforme a mulher, o suspeito disse palavras obscenas direcionadas a ela, deixando-a nervosa e abalada.
A funcionária do RH do estabelecimento disse que outros trabalhadores passaram pela porta e ela conseguiu pedir ajuda. Neste momento, José Osmar foi contido por seguranças do local até a chegada da Polícia Militar. Questionado pelos militares, o suspeito inicialmente negou, mas depois confirmou o crime.
A vítima ficou em estado de choque e precisou ser levada para atendimento médico. José Osmar foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por importunação sexual, sendo encaminhado ao sistema prisional.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que José Osmar Castro dos Santos possui entradas e saídas do sistema prisional desde fevereiro de 2012, por crimes de desacato a funcionário público, vandalismo, furto, roubo e tráfico de drogas. Cumpria pena em regime semiaberto na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES).
Correção
29/09/2023 - 4:10
A primeira versão do texto informava que o caso teria ocorrido em um estabelecimento dentro de um shopping de Cariacica. A informação constava no boletim de ocorrência da Polícia Militar. O texto foi corrigido.