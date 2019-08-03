Central Carapina

Policiais são recebidos a tiros após confronto entre bandidos na Serra

O tiroteio ocorreu na noite desta sexta-feira (2) na Serra

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 16:08 - Atualizado há 6 anos

Tiroteio em Central Carapina Crédito: Internauta/Gazeta Online

Uma troca de tiros entre bandidos no bairro Central Carapina, na Serra, deixou um jovem, 21, baleado com três tiros na noite desta sexta-feira (2).

Segundo a Policia Militar, os militares foram chamados por conta da troca de tiros entre bandidos e quando chegaram no local, foram recebidos a tiros.

A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Até agora ninguém foi preso.

A Polícia reforça que as denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 e que não é preciso se identificar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta