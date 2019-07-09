Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barro Vermelho

Policiais militares são detidos com moto roubada em Vitória

A dupla foi abordada após passar por um dos pontos do cerco eletrônico; eles foram encaminhados à delegacia, pagaram fiança, e vão responder em liberdade

Publicado em 

09 jul 2019 às 00:31

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 00:31

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas | Arquivo
Dois policiais militares foram detidos no último sábado (6), no bairro Barro Vermelho, em Vitória, após passarem por uma câmera do cerco eletrônico. A dupla estava com uma motocicleta com restrição de furto e roubo.
> Frade sem CNH bate carro em moto de PM e recusa bafômetro em Santa Teresa
De acordo com a Polícia Militar, após passarem pelo cerco, a Central de Videomonitoramento foi alertada e identificou o veículo. Uma viatura realizou a abordagem dos suspeitos. 
Com eles, foram encontrados um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola. Os militares foram detidos e encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória. 
AUTUADOS
Acionada pela reportagem do Gazeta Online na noite desta segunda-feira (8), a Polícia Civil informou que um dos policiais foi autuado em flagrante por receptação. Já o outro, vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
A dupla pagou fiança e vai responder em liberdade.
> Bandidos invadem banco e arrombam cofre em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados