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Operação entre PM e PC

Policiais apreendem arma e drogas em Jaguaré

Ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, nesta quinta-feira (09), apreendeu 182 buchas de maconha e uma arma de fogo no município do Norte do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 14:53

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 14:53

Buchas de maconha, arma e munições apreendidas durante operação policial em Jaguaré Crédito: Divulgação
Diversas buchas de maconha e também uma arma de fogo foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (09), no bairro Boa Vista I, em Jaguaré. A operação foi uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.
De acordo com a PM, uma denúncia anônima informou o local onde estariam escondidas drogas e armas relacionadas ao tráfico de entorpecentes da região. No lugar indicado foram encontradas uma pistola, 20 munições, 168 buchas de maconha prontas para serem comercializadas e ainda 14 buchas da mesma droga escondidas em uma área rural, próximo a uma escola agrícola. Ao todo, foram localizadas 182 buchas de maconha.
Ainda segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi detido durante a operação. Todo o material apreendido foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Jaguaré.

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