Policiais apreendem arma e drogas em Jaguaré

Buchas de maconha, arma e munições apreendidas durante operação policial em Jaguaré Crédito: Divulgação

Diversas buchas de maconha e também uma arma de fogo foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (09), no bairro Boa Vista I, em Jaguaré. A operação foi uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.

De acordo com a PM, uma denúncia anônima informou o local onde estariam escondidas drogas e armas relacionadas ao tráfico de entorpecentes da região. No lugar indicado foram encontradas uma pistola, 20 munições, 168 buchas de maconha prontas para serem comercializadas e ainda 14 buchas da mesma droga escondidas em uma área rural, próximo a uma escola agrícola. Ao todo, foram localizadas 182 buchas de maconha.