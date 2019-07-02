Polícia tenta identificar bandidos que espancaram idosa em assalto no ES

Uma idosa, de 82 anos, e uma cuidadora de idosos, 56 anos, foram agredidas durante um assalto Crédito: Glacieri Carrareto

Um dos criminosos usou uma arma para bater no rosto da idosa, que possui Alzheimer. Ela foi levada para um hospital particular onde continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “Os médicos realizaram vários exames devido às lesões na cabeça. O olho direito ainda não abre por causa do edema. Ela está sedada devido ao Alzheimer”, contou a nora da vítima.

Os bandidos entraram na casa depois de quebrarem o cadeado da janela de um dos quartos da casa. Eles exigiam dinheiro e levaram R$ 110 da bolsa da cuidadora depois que a deixaram desacordada com socos pois ela reagiu ao tentar proteger a idosa.

Uma equipe da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP) passou toda a segunda-feira (01) fazendo levantamentos sobre o crime. O objetivo é identificar e localizar os suspeitos do crime.

O CRIME

Segundo a família, os criminosos invadiram a casa no momento em que a idosa e a cuidadora dormiam. A cuidadora de idosos contou que acordou com um barulho na casa.

"Parecia que alguém tropeçando em uma cadeira. Eu me levantei e fui surpreendida por um empurrão quando cheguei na porta. Cai sentada no chão, me pegou pelo cabelo e eu bati nele com o celular que estava na minha mão. Bateu na arma. Eu gritei socorro e ele tapou minha boca", lembrou a cuidadora.

PANCADAS NO ROSTO

A idosa, que dormia no mesmo quarto, tentou levantar da cama. "Ele bateu na cabeça dela as três vezes que ela tentou levantar. O olho dela está roxo, preto, eu pensei que tinham matado ela", disse em desespero a cuidadora, que desmaiou depois de ser agredida.

Os óculos que ela usava foram destruídos devido a um soco que levou no rosto. Ao acordar, a cuidadora percebeu que os bandidos não estavam mais na casa, momento em que chamou por socorro.

Uma ambulância do Samu foi acionada e levou a idosa para um hospital particular, em Cariacica. De acordo com uma sobrinha dela, o estado de saúde da vítima é estável.