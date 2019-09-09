Polícia soluciona crime em que corpo foi achado em porta-malas no ES

Foi preso o suspeito de matar Marcus Vinícius Carvalho Baptista, de 40 anos, encontrado dentro do porta-malas do próprio carro em Ponta da Fruta, Vila Velha, no último dia 17 de agosto. O principal suspeito foi identificado como Otelino Pereira Filho, de 44 anos.
De acordo com informações do delegado da Polícia Civil Alan de Andrade, Marcus e Otelino eram "sócios" no tráfico de drogas, mais especificamente maconha. Os dois possuíam um sítio em Xuri, no mesmo município, onde era plantada e produzida a droga.
A droga que eles plantavam era cara, maconha do tipo skunk. Essa maconha era direcionada à clientela que tem maior poder aquisitivo
Segundo informações da Polícia Civil, Otelino estava com inveja de Marcus levar grande maioria do lucro do tráfico, o que seria a motivação para o crime.
Ao que tudo indica, Marcus estaria ficando com grande lucro da venda das drogas, e Otelino recebia um salário fixo de mil reais por mês. Isso teria causado em Otelino um sentimento de olho grande, de querer um pouco mais de dinheiro, e por esse motivo ele teria matado Marcus
Otelino foi preso há 10 dias enquanto saía de casa, no bairro Jabaeté, em Vila Velha. O suspeito está no Centro de Triagem de Viana (CTV), onde cumpre prisão temporária de 30 dias.
CORPO ENCONTRADO
O corpo de Marcus Vinícius foi encontrado após moradores da Rua Octomar Barcelos, em Ponta da Fruta, desconfiarem do tempo que o veículo estava parado e sentirem um odor vindo do local. De acordo com a polícia, o relato de testemunhas indica que o HB20 estava na rua desde a manhã de 15 de agosto.
Informações preliminares indicavam que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo. No entanto, a polícia não confirmou a informação. Ele seria um representante comercial, mas no momento estava desempregado.
Familiares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) para fazer o reconhecimento do corpo, mas não quiseram dar nenhuma declaração sobre o assunto. Todas as informações, portanto, foram repassadas pela Polícia Civil.
Dentro do veículo abandonado também foram encontradas roupas de Marcus Vinícius e sacolas de compras com alimentos. A princípio, a perícia constatou no corpo uma perfuração por arma de fogo na nuca da vítima.