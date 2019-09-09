Polícia soluciona crime em que corpo foi achado em porta-malas no ES

O corpo de Marcus Vinícius foi encontrado na manhã deste sábado (17) dentro do porta-malas do próprio carro Crédito: Reprodução | Internauta

Ponta da Fruta, Vila Velha, no último dia 17 de agosto. O principal suspeito foi identificado como Otelino Pereira Filho, de 44 anos. Foi preso o suspeito de matar Marcus Vinícius Carvalho Baptista, de 40 anos, encontrado dentro do porta-malas do próprio carro em. O principal suspeito foi identificado como Otelino Pereira Filho, de 44 anos.

Polícia Civil Alan de Andrade, Marcus e Otelino eram "sócios" no tráfico de drogas, mais especificamente maconha. Os dois possuíam um sítio em Xuri, no mesmo município, onde era plantada e produzida a droga. De acordo com informações do delegado daAlan de Andrade, Marcus e Otelino eram "sócios" no, mais especificamente maconha. Os dois possuíam um sítio em, no mesmo município, onde era plantada e produzida a droga.

A droga que eles plantavam era cara, maconha do tipo skunk. Essa maconha era direcionada à clientela que tem maior poder aquisitivo Alan de Andrade, delegado

Otelino Pereira Filho, de 44 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo informações da Polícia Civil, Otelino estava com inveja de Marcus levar grande maioria do lucro do tráfico, o que seria a motivação para o crime.

Ao que tudo indica, Marcus estaria ficando com grande lucro da venda das drogas, e Otelino recebia um salário fixo de mil reais por mês. Isso teria causado em Otelino um sentimento de olho grande, de querer um pouco mais de dinheiro, e por esse motivo ele teria matado Marcus Alan de Andrade, delegado

Jabaeté, em Vila Velha. O suspeito está no Centro de Triagem de Viana (CTV), onde cumpre prisão temporária de 30 dias. Otelino foi preso há 10 dias enquanto saía de casa, no bairro, em Vila Velha. O suspeito está no Centro de Triagem de Viana (CTV), onde cumpre prisão temporária de 30 dias.

Material apreendido em sítio em Xuri Crédito: Divulgação | Polícia Civil

CORPO ENCONTRADO

O corpo de Marcus Vinícius foi encontrado após moradores da Rua Octomar Barcelos, em Ponta da Fruta, desconfiarem do tempo que o veículo estava parado e sentirem um odor vindo do local. De acordo com a polícia, o relato de testemunhas indica que o HB20 estava na rua desde a manhã de 15 de agosto.

Informações preliminares indicavam que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo. No entanto, a polícia não confirmou a informação. Ele seria um representante comercial, mas no momento estava desempregado.

Familiares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) para fazer o reconhecimento do corpo, mas não quiseram dar nenhuma declaração sobre o assunto. Todas as informações, portanto, foram repassadas pela Polícia Civil.