Polícia se esforça muito, mas não dá conta, diz diretor da Fecomércio

Cláudio Sipolatti, diretor da Fecomércio-ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Os recentes casos de crimes contra comércio na Grande Vitória têm deixado comerciantes assustados. Há mais de dois meses, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) anunciou uma força-tarefa entre as forças policiais para combater esse tipo de crime , mas para o presidente do Sindicato dos Lojistas de Vitória e diretor da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-ES), Cláudio Sipolatti, a polícia "vem se esforçando muito, mas, infelizmente, não está dando conta de atender todas as regiões".

Dois casos de arrombamentos, três de vandalismo e de um assalto com reféns foram registrados em menos de 12 horas na Grande Vitória, entre a noite desta quarta-feira (17) e a madrugada desta quinta-feira (18). Duas ocorrências foram em Cariacica e outras quatro aconteceram durante a madrugada em Vitória.

Nós temos um problema social, uma epidemia. A segurança pública vem se esforçando muito, melhorou, mas infelizmente não está dando conta de atender todas as regiões. As penas têm que endurecer e também deveria ter uma avaliação melhor das audiências de custódia. Muitas das vezes, essas pessoas já foram detidas. Cláudio Sipolatti, diretor da Fecomércio

Sipolatti relata que a percepção dos comerciantes é de que os criminosos estão indo para pontos em que não são visados, como a clínica que também foi arrombada na última terça-feira (16).

É um processo migratório, vai girando. Se eles encontram dificuldade, passam para outro, indo para avenidas onde não aconteceram crimes ainda e muda o tipo de crime também, como foi o caso da clínica. É um grande desafio, pontuou.

Para o diretor da Fecomércio-ES, uma das formas de evitar os problemas também deve partir dos próprios comerciantes, que precisam reforçar a segurança dos estabelecimentos.

"A segurança particular, os alarmes e as câmeras de videomonitoramento. Envolve a atualização do comerciante para evitar que esses casos aconteçam também", declarou.

O OUTRO LADO

Sobre os casos recentes de crimes contra comércio, o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana da Polícia Militar, coronel Souza Reis, afirmou que - apesar de várias ocorrências seguidas - há uma redução de 43% no número de arrombamentos nos últimos três meses, em relação ao mesmo período do ano passado.

São crimes específicos de varejo. Se você for dar foco a qualquer tipo de crime, todos os dias vamos encontrar um ou outro delito. Mas em números globais estamos com reduções nos últimos três meses. Coronel Souza Reis

O coronel destacou, inclusive, ações que estão acontecendo nos últimos meses, como um grupo que foi criado pela Sesp para investigar casos semelhantes. Ele destacou que é necessário mudanças na legislação, como o fortalecimento de penas para esses crimes, para que criminosos não continuem soltos.