Polícia se esforça muito, mas não dá conta, diz diretor da Fecomércio

Os recentes casos de crimes contra comércio na Grande Vitória têm deixado comerciantes assustados. Há mais de dois meses, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) anunciou uma força-tarefa entre as forças policiais para combater esse tipo de crime, mas para o presidente do Sindicato dos Lojistas de Vitória e diretor da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-ES), Cláudio Sipolatti, a polícia "vem se esforçando muito, mas, infelizmente, não está dando conta de atender todas as regiões".
Dois casos de arrombamentos, três de vandalismo e de um assalto com reféns foram registrados em menos de 12 horas na Grande Vitória, entre a noite desta quarta-feira (17) e a madrugada desta quinta-feira (18). Duas ocorrências foram em Cariacica e outras quatro aconteceram durante a madrugada em Vitória.
Nós temos um problema social, uma epidemia. A segurança pública vem se esforçando muito, melhorou, mas infelizmente não está dando conta de atender todas as regiões. As penas têm que endurecer e também deveria ter uma avaliação melhor das audiências de custódia. Muitas das vezes, essas pessoas já foram detidas.
Sipolatti relata que a percepção dos comerciantes é de que os criminosos estão indo para pontos em que não são visados, como a clínica que também foi arrombada na última terça-feira (16).
É um processo migratório, vai girando. Se eles encontram dificuldade, passam para outro, indo para avenidas onde não aconteceram crimes ainda e muda o tipo de crime também, como foi o caso da clínica. É um grande desafio, pontuou.
Para o diretor da Fecomércio-ES, uma das formas de evitar os problemas também deve partir dos próprios comerciantes, que precisam reforçar a segurança dos estabelecimentos.
"A segurança particular, os alarmes e as câmeras de videomonitoramento. Envolve a atualização do comerciante para evitar que esses casos aconteçam também", declarou.
O OUTRO LADO
Sobre os casos recentes de crimes contra comércio, o comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana da Polícia Militar, coronel Souza Reis, afirmou que - apesar de várias ocorrências seguidas - há uma redução de 43% no número de arrombamentos nos últimos três meses, em relação ao mesmo período do ano passado.
São crimes específicos de varejo. Se você for dar foco a qualquer tipo de crime, todos os dias vamos encontrar um ou outro delito. Mas em números globais estamos com reduções nos últimos três meses.
O coronel destacou, inclusive, ações que estão acontecendo nos últimos meses, como um grupo que foi criado pela Sesp para investigar casos semelhantes. Ele destacou que é necessário mudanças na legislação, como o fortalecimento de penas para esses crimes, para que criminosos não continuem soltos.
Já um dos delegados responsáveis pelas investigações desses crimes na Grande Vitória, Henrique Vidigal, disse que os casos estão sendo apurados e cita um exemplo. Três foram presos pelo crime de arrombamento ontem (quarta-feira), que aconteceu no McDonald's da Avenida Fernando Ferrari recentemente, exemplificou.