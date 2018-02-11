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Violência

Polícia registra dois assassinatos em menos de 24 horas em Linhares

Uma das vítimas, identificada como Paulo Vitor de Jesus Tiago, 19 anos, foi morta com 8 tiros na cabeça no bairro Santa Cruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 18:10

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 18:10

As ocorrências foram registradas na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O final de semana do carnaval começou violento em Linhares, Norte do Estado. Dois homicídios foram registrados pela Polícia Militar (PM) em menos de 24 horas no município. Uma das vítimas, identificada como Paulo Vitor de Jesus Tiago, 19 anos, foi morta com 8 tiros na cabeça.
O crime aconteceu na madrugada deste domingo (11), por volta das 2 horas, na Avenida Antenor Elias, a principal do bairro Santa Cruz. Ao chegarem ao local, policiais militares encontraram o corpo perto de um bar. A perícia constatou que o jovem também foi atingido por mais quatro tiros, nas costas, no pescoço e no peito, todos de calibre ponto 380.
Mais cedo, perto das 7 horas, o corpo de um homem foi encontrado próximo à BR 101, na altura do distrito de Rio Quartel, interior de Linhares. De acordo com a PM, a perícia verificou uma perfuração de arma de fogo na cabeça da vítima e lesões na orelha e no peito, causadas por faca.
O corpo foi identificado como sendo de Valdemir Nunes da Silva, 46 anos, depois que os militares encontraram os documentos da vítima embaixo de um pé de manga às margens da rodovia. Também foram apreendidos uma bolsa e remédio. Todo o material ficou com a perícia.
Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal de Colatina. A Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares vai investigar os casos.

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