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Crime na zona rural

Polícia recupera 62 sacas de café furtadas em Boa Esperança

Produto foi encontrado em outra fazenda. O dono do local foi preso por receptação, mas pagou fiança e vai responder caso em liberdade
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 jun 2023 às 15:32

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 15:32

Um homem foi preso com 62 sacas de café furtadas em uma propriedade rural na localidade de São José do Sobradinho, no interior de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (13). O que chamou a atenção dos policiais é que o produto estava em um sítio com lavoura, mas que não tinha sinais de que havia a colheita do café no local. O suspeito foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por receptação.
Os sacos com café maduro foram encontrados atrás de um cômodo onde são guardados insumos agrícolas. A vítima acompanhou a ação da Polícia Militar e lá reconheceu que aquele material era propriedade dele. O produtor rural soube identificar as marcas e nomes que estavam escritos em alguns sacos.
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Suspeito foi levado para a Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Para os militares, o dono da fazenda onde o produto estava disse que não sabia da procedência dos sacos e que não sabia como ele havia chegado ao local. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Nova Venécia para prestar esclarecimentos.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por receptação e, após pagar a fiança, poderá responder ao processo em liberdade. O café foi devolvido para a vítima.

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