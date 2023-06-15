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Violência

Marido agride mulher com chutes e socos e a queima com cigarro na Serra

Vítima foi agredida ainda com puxões de cabelo antes de ir para o trabalho; mulher conta que estava em relacionamento com o suspeito havia 16 anos e a violência era constante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2023 às 11:05

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 11:05

Homem é preso por suspeita de abusar de enteada de 13 anos em Viana
Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher foi agredida pelo companheiro com  puxões de cabelo, socos, chutes e tapas, e ainda foi queimada por ele com um cigarro aceso na Serra, na noite de quarta-feira (14). Segundo o Boletim de Ocorrência, as agressões ocorreram antes de a vítima ir para o trabalho.
A mulher relatou para a polícia que sofria agressões há muito tempo e que não aguentava mais tanta violência do companheiro. Disse ainda que os dois estavam juntos havia 16 anos e que o homem utiliza drogas lícitas e ilícitas.
Além das agressões sofridas pela mulher, ela também contou que o filho do casal, um adolescente de 14 anos, também foi agredido pelo pai na noite de quarta-feira.
Os policiais encontraram o agressor se escondendo na casa da mãe. Segundo a polícia, o homem estava sob efeito de álcool, mas não estava agressivo. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher em Vitória.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a Militar para saber mais informações sobre o ocorrido e não houve retorno até a publicação desta matéria.
*Com informações do g1ES

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