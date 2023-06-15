Marido agride mulher com chutes e socos e a queima com cigarro na Serra

Uma mulher foi agredida pelo companheiro com puxões de cabelo, socos, chutes e tapas, e ainda foi queimada por ele com um cigarro aceso na Serra, na noite de quarta-feira (14). Segundo o Boletim de Ocorrência, as agressões ocorreram antes de a vítima ir para o trabalho.
A mulher relatou para a polícia que sofria agressões há muito tempo e que não aguentava mais tanta violência do companheiro. Disse ainda que os dois estavam juntos havia 16 anos e que o homem utiliza drogas lícitas e ilícitas.
Além das agressões sofridas pela mulher, ela também contou que o filho do casal, um adolescente de 14 anos, também foi agredido pelo pai na noite de quarta-feira.
Os policiais encontraram o agressor se escondendo na casa da mãe. Segundo a polícia, o homem estava sob efeito de álcool, mas não estava agressivo. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher em Vitória.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a Militar para saber mais informações sobre o ocorrido e não houve retorno até a publicação desta matéria.
*Com informações do g1ES