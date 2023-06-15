Em Cariacica

Homem é preso por agredir companheira com socos e tentar estrangulá-la no ES

A mulher, de 32 anos, afirmou à polícia que já tinha outros boletins de ocorrência contra o companheiro, de 43 anos. Na quarta-feira (14), ela voltou a ser agredida com socos e pontapés, além de tentativa de estrangulamento; homem foi preso
Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2023 às 14:19

Uma mulher, de 32 anos, foi agredida com socos e pontapés e sofreu tentativa de estrangulamento pelo próprio companheiro na manhã de quarta-feira (14), no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica.
A Polícia Militar informou que a vítima ainda foi ameaçada e o suspeito, de 43 anos, bateu na cabeça dela várias vezes contra a parede. A mulher disse ainda que possuía boletins de ocorrência contra o homem e que há cerca de 30 dias teria registrado uma ocorrência, em que o suspeito, ao bater a cabeça contra a parede, causou um possível traumatismo craniano por conta das agressões.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a mulher para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O homem estava no segundo andar da casa e foi detido, sendo encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher.
O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio) e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). 

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel

