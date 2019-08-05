Polícia: professora foi morta após descobrir que namorado era casado

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 14:25
Depois de um ano de relacionamento, a professora Suelen Souza Silva, de 33 anos, descobriu que era enganada pelo namorado. Tarcizo dos Santos Côrtes, de 32 anos, levava uma vida dupla: é casado há três anos, mas nunca revelou que tinha uma família e dizia que morava em Guarapari. Quando soube da verdade, Suelen terminou o namoro. Revoltado com o fim do relacionamento e com medo de a esposa descobrir, Tarcizo matou a professora a tiros na tarde da última quarta-feira (31), no bairro Interlagos, em Linhares.
A informação é do delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O acusado se entregou na sexta-feira (02). “A motivação do crime foi o duplo relacionamento que ele possuía. Era casado, mas conheceu a Suelen por rede social e namorava havia um ano. Quando ela soube, decidiu romper com ele. O Tarcizo ficou atordoado, não concordava com o fim do relacionamento, e como tinha receio que sua família descobrisse a verdade, que ele mantinha um relacionamento extraconjugal, ele foi até a casa da Suelen e cometeu o crime”, detalhou Sperandio.
INVESTIGAÇÕES
Segundo o delegado, Tarcizo fugiu para Colatina após o crime. A Polícia Civil realizou buscas, mas não o encontrou. No dia seguinte, uma quinta-feira (01), foi pedido à Justiça um mandado de prisão temporária contra ele. Já na sexta-feira (02) pela manhã, os investigadores encontraram um carro que o acusado havia comprado para fugir, mas ele desfez a venda.
“Iniciamos as investigações e tomamos conhecimento que o suspeito seria o Tarcizo. Desde então, a equipe de campo já começou as diligências, de tarde soubemos que ele estava em Colatina, na quinta pedimos a prisão temporária à Justiça. Na sexta, a prisão já estava decretada e encontramos o veículo que ele comprou para a fuga. Mas o suspeito foi aconselhado por familiares e decidiu se entregar na delegacia, na tarde de sexta-feira”, explicou.
PULOU MURO E ARROMBOU PORTAS
De acordo com Sperandio, após o fim do namoro, Tarcizo passou a fazer ameaças contra Suelen. Assustada, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o suspeito, pois “estava perturbada e se sentindo ameaçada”. A Polícia Civil já havia pedido à Justiça uma medida protetiva para a vítima. Mesmo assim, ele cometeu o crime.
“Ele esteve na casa de Suelen na quarta-feira (31) e pediu para entrar e conversar. Ela não aceitou, correu para o interior da residência e trancou as portas. Então, ele pegou a arma no carro, pulou o muro, arrombou a porta da cozinha e depois a do banheiro, e matou a Suelen a tiros. Ele afirmou que estava muito atordoado no momento do crime”, disse o delegado.
O titular da DHPP de Linhares explicou que ainda não é possível afirmar se o crime foi premeditado, mas o acusado levou a arma ao local. “É complicado dar essa resposta, mas ele já estava com a arma. Não tinha juízo de certeza, mas havia a possibilidade”, ressaltou.
FEMINICÍDIO
O crime foi enquadrado como feminicídio. “Podemos concluir que a causa da morte foi a violência de gênero, a não concordância do fim do relacionamento”, disse Sperandio.
Tarcizo não tinha passagens pela polícia. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). A prisão temporária vale por 30 dias, tempo suficiente para a Polícia Civil avaliar a conclusão das perícias e terminar as investigações, segundo o delegado.
Leandro Sperandio ainda contou que a família do acusado será ouvida durante as investigações, porém será preservada pela polícia. “Eles estão sofrendo com toda essa situação”, afirmou.
