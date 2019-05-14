Polícia procura por bandidos que mataram diretor de futebol no ES

O diretor Marcos André, morto durante tiroteio seguido de batida em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Polícia Civil está em busca dos suspeitos de realizarem o tiroteio que levou a morte do comerciante e diretor de futebol Marcos André Marques, 26 anos, após um jogo de futebol em Boa Vista, Vila Velha, no último sábado (11). O alvo dos criminosos seria um dos jogadores do time do bairro Divino Espírito Santo. está em busca dos suspeitos de realizarem o tiroteio que levou a morte do comerciante e diretor de futebol Marcos André Marques, 26 anos, após um jogo de futebol em, no último sábado (11). O alvo dos criminosos seria um dos jogadores do time do bairro Divino Espírito Santo.

Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), três criminosos armados foram até ao campo de futebol no bairro Boa Vista, onde ocorria um jogo de futebol entre os times Esporte Clube Divinense, do bairro Divino Espírito Santo, contra Gladiador, de Aribiri, por volta das 15h30. Segundo informações do, três criminosos armados foram até ao campo de futebol no bairro Boa Vista, onde ocorria um jogo de futebol entre os times Esporte Clube Divinense, do bairro Divino Espírito Santo, contra Gladiador, de Aribiri, por volta das 15h30.

Ao perceber a presença dos suspeitos, um dos jogadores do Divinense correu para escapar. “Ele possui envolvimento com o tráfico de drogas e, por isso, saiu da partida e correu em direção ao carro do Marcos. Ele foi perseguido pelos suspeitos, que abriram fogo, por isso ele entrou no primeiro carro que viu, assim como outras pessoas que tentavam escapar dos disparos”, pontuou o delegado José Lopes, chefe do DHPP, onde o caso foi registrado.

Marcos assumiu a direção do veículo, modelo Cobalt, também na tentativa de se proteger, pois um dos tiros já havia atingido a perna dele. Ferido, ele arrancou com o carro e seguiu para um hospital particular, em Itaparica.

O Cobalt foi perseguido pelos criminosos, que atiraram contra o motorista. “Acreditamos que o condutou virou alvo dos disparos dos bandidos para que o carro parasse e eles tivessem acesso aos ocupantes”, descreveu José Lopes.

Marcos perdeu o controle do veículo e bateu em um Eco Sport após avançar um sinal vermelho, no cruzamento entre a Rua Professor Augusto Ruschi e a Avenida Francelina Carneiro Setúbal. Sem controle, o Cobalt subiu na calçada e atingiu um outro carro, que estava estacionado. Marcos foi atingido por mais dois tiros nas costas e não resistiu, morrendo no local.

Um disparo atingiu o jogador de futebol que estava no carona que foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde continua internado. Ele possuía passagem por porte ilegal de arma de fogo em 2016, quando foi detido em flagrante.

Desde então, a equipe do plantão do DEHPP e investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha vem fazendo levantamentos acerca do crime. “Houve um erro de execução do crime por parte dos bandidos, em que o alvo era o jogador, mas que acabou tirando a vida de um inocente. Todos levantamentos estão sendo feito para chegar à identificação dos suspeitos, inclusive a coleta de imagens de videomonitoramento que possam colaborar com as apurações”, explicou o delegado José Lopes.

Quem tiver informações que possam colaborar com a polícia, podem repassar pelo telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou, ainda, pela página da DHPP Vila Velha no Facebook.