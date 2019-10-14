Vila Velha

Polícia procura jogadores de futebol que mataram técnico após briga no ES

O crime aconteceu no dia 15 de setembro deste ano, após a vítima discutir e agredir um dos jogadores, Gevaldo, no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 18:01 - Atualizado há 6 anos

Na ordem: Gevaldo de Santana Cerqueira e o tio Aelson Alves de Santana Crédito: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil procura por Gevaldo de Santana Cerqueira, de 24 anos, e o tio dele, Aelson Alves de Santana, de 41. Os dois são acusados de matar a tiros o pedreiro e técnico de futebol Wilson Silva Luz, 32. O crime aconteceu no dia 15 de setembro deste ano, na frente da igreja que a vítima frequentava, após discutir e agredir um dos jogadores, Gevaldo, no bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha. Aelson também era jogador do time, tomou as dores do sobrinho e participou da morte.

O CRIME

Wilson era técnico e proprietário do Falcão, um time de futebol soçaite, que reúne jogadores da família e amigos da região. Às 16h Do dia 15 de setembro, eles enfrentaram o Verdan, time rival da região da Grande Terra Vermelha. A confusão começou após Wilson cobrar uma postura de jogo mais firme do zagueiro Gevaldo. O time do pedreiro ganhava por pelo menos três gols de diferença e o jogo estava prestes a terminar.

De acordo com o delegado Alan de Andrade, adjunto da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Wilson fez a cobrança com xingamentos pejorativos contra o jogador, que não gostou e abandonou a partida.

"Irritado, Gevaldo abandonou o jogo e na saída esbarrou em Wilson. O treinador deu um soco no jogador e os dois entraram em luta corporal. As testemunhas separaram a briga, mas horas depois, por volta das 19 horas, Gevaldo foi com o tio, Aelson, ao encontro da vítima para matá-la. Os dois planejaram o crime e passaram aquele dia de tocaia nas proximidades da casa do técnico", contou o delegado.

Por volta das 19h, Wilson, a esposa Aline Santos, 33 anos, e os filhos foram à uma igreja evangélica na Avenida D. Pedro I, em Ulisses Guimarães. Quando a mulher do pedreiro recebia os cumprimentos dos membros na porta da igreja, viu o atirador chamar o marido dela pelo nome.

Wilson foi atingido com cinco tiros. Ao ser atingido com o primeiro disparo, ele tentou correr mas acabou atingido novamente. Ferido, caiu do outro lado da rua e foi levado por amigos e familiares a um hospital particular do município. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Uma mulher que participaria do culto da igreja evangélica, localizada na Avenida D. Pedro I, em Ulisses Guimarães, na noite daquele domingo (15), foi ferida com uma bala perdida na perna.

A PROCURA

A Polícia Civil concluiu as investigações, que apontam os dois jogadores como autores do crime. De acordo com o delegado, Aelson foi o atirador. Já Gevaldo, foi o responsável por levar e dar fuga ao tio em um carro. Um mês após o assassinato, os dois continuam foragidos.

"As investigações mostram que Aelson descarregou a arma na direção da vítima. Quando localizados, os dois serão autuados por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima", contou.

A polícia pede a colaboração da população para localizar os criminosos. Informações podem ser passadas para o Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

