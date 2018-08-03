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Foragido

Polícia procura bandido que sequestrou e assassinou jovem na Serra

Gabriel de Souza Lacerda está foragido da polícia. Ele é acusado de sequestrar e matar um morador de Central Carapina, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 01:40

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 01:40

Gabriel de Souza Lacerda está foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Foragido. É assim que a Polícia Civil considera Gabriel de Souza Lacerda, acusado de sequestrar e matar um morador de Central Carapina, na Serra. Ele integra o bando que rendeu o jovem Eduardo Ferreira da Silva Rocha e um amigo dele, em junho, e carregou a dupla em um porta-malas até à localidade de Queimados, zona rural do município, para serem executadas. 
O grupo formado por cinco pessoas armadas rendeu as duas vítimas após invadir a casa onde os dois moravam. "As duas vítimas eram atuantes no tráfico em Jardim Carapina, mas foram para o bairro Central Carapina, fato que incomodou o grupo que atua na área. Por isso foram rendidas e colocadas dentro de um porta-malas e levadas para serem mortas", detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Três criminosos estavam no carro e mais dois deram escolta em uma moto.
Porém, ao chegarem no local, Eduardo e o amigo tentaram escapar correndo assim que os bandidos abriram o porta-malas. Eduardo foi perseguido e assassinado com vários tiros. Já o amigo dele caiu assim que tomou um tiro nas costas e outro próximo à boca. "Caído no chão, ele fingiu estar morto e aguardou os atiradores saírem do local, quando correu à beira da estrada e pediu ajuda", contou o delegado.
Desde o dia do crime, a equipe da DHPP Serra passou a buscar informações sobre a identidade dos suspeitos e a prisão deles, um a um. O primeiro a ir pra cadeia foi Matheus Lopes. Depois, mais dois adolescentes foram apreendidos. Com eles, foi encontrada uma pistola calibre .40, usada no assassinato de Eduardo. Todos confessaram o envolvimento na morte do rapaz.
Nesta quinta-feira (02) foi a vez de Emanuel Carlos da Silva Souza, o Peu Back, ir pra cadeia. Ele quem coordenou o plano para matar Eduardo e o amigo. "Ele é investigado em outras duas tentativas de assassinato na Serra. Os adolescentes também possuem acusações por assassinatos", observou Sandi Mori.
Segundo o delegado, um dos adolescentes é envolvido na morte da estudante Larissa da Conceição Soares, de 18 anos, encontrada morta em Queimados, em dezembro do ano passado. "Eles dizem que passaram a matar longe dos bairros Central e Jardim Carapina para evitar chamar atenção da polícia para esses bairros", destacou Rodrigo Sandi Mori.
Para completar o grupo de cinco acusados da morte de Eduardo, a polícia quer encontrar, agora, Gabriel de Souza Lacerda. Quem tiver informações que possam ajudar a localizá-lo pode entrar em contato com o Disque-Denúncia, no número do 181, ou pela página da delegacia no Facebook.

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