Polícia procura bandido que sequestrou e assassinou jovem na Serra

Gabriel de Souza Lacerda está foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Foragido. É assim que a Polícia Civil considera Gabriel de Souza Lacerda, acusado de sequestrar e matar um morador de Central Carapina, na Serra. Ele integra o bando que rendeu o jovem Eduardo Ferreira da Silva Rocha e um amigo dele, em junho, e carregou a dupla em um porta-malas até à localidade de Queimados, zona rural do município, para serem executadas.

O grupo formado por cinco pessoas armadas rendeu as duas vítimas após invadir a casa onde os dois moravam. "As duas vítimas eram atuantes no tráfico em Jardim Carapina, mas foram para o bairro Central Carapina, fato que incomodou o grupo que atua na área. Por isso foram rendidas e colocadas dentro de um porta-malas e levadas para serem mortas", detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Três criminosos estavam no carro e mais dois deram escolta em uma moto.

Porém, ao chegarem no local, Eduardo e o amigo tentaram escapar correndo assim que os bandidos abriram o porta-malas. Eduardo foi perseguido e assassinado com vários tiros. Já o amigo dele caiu assim que tomou um tiro nas costas e outro próximo à boca. "Caído no chão, ele fingiu estar morto e aguardou os atiradores saírem do local, quando correu à beira da estrada e pediu ajuda", contou o delegado.

Desde o dia do crime, a equipe da DHPP Serra passou a buscar informações sobre a identidade dos suspeitos e a prisão deles, um a um. O primeiro a ir pra cadeia foi Matheus Lopes. Depois, mais dois adolescentes foram apreendidos. Com eles, foi encontrada uma pistola calibre .40, usada no assassinato de Eduardo. Todos confessaram o envolvimento na morte do rapaz.

Nesta quinta-feira (02) foi a vez de Emanuel Carlos da Silva Souza, o Peu Back, ir pra cadeia. Ele quem coordenou o plano para matar Eduardo e o amigo. "Ele é investigado em outras duas tentativas de assassinato na Serra. Os adolescentes também possuem acusações por assassinatos", observou Sandi Mori.

morte da estudante Larissa da Conceição Soares, de 18 anos, encontrada morta em Queimados, em dezembro do ano passado. "Eles dizem que passaram a matar longe dos bairros Central e Jardim Carapina para evitar chamar atenção da polícia para esses bairros", destacou Rodrigo Sandi Mori. Segundo o delegado, um dos adolescentes é envolvido nade 18 anos, encontrada morta em Queimados, em dezembro do ano passado. "Eles dizem que passaram a matar longe dos bairros Central e Jardim Carapina para evitar chamar atenção da polícia para esses bairros", destacou Rodrigo Sandi Mori.