Polícia prende um dos maiores fornecedores de motos adulteradas no ES

A Polícia Civil prendeu um dos maiores fornecedores de motocicletas adulteradas no Sul do Estado, que possuía uma espécie de "montadora" clandestina de motos em Mimoso do Sul. Ronaldo Cordeiro, de 40 anos, comprava as peças das motocicletas como sucatas em leilões no Rio de Janeiro. Depois, ele montava e as reformava de forma irregular para venda. As vendas ilegais aumentaram o número de acidentes no Sul, além de colaborarem com bandidos, que compravam os veículos para praticar crimes.

De acordo com o delegado Ícaro Ruginski, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), Ronaldo estava sendo investigado há cerca de um mês. Ele adquiria as peças em leilões no Rio de Janeiro como sucatas que não poderiam ser usadas para montar motos, nem mesmo para serem vendidas como peças de motocicletas.

Motos montadas de forma irregular a partir de sucata Crédito: Polícia Civil

"Na oficina que possui, ele reformava as peças e montava a moto. Essa ação traz dois problemas: Primeiro que a atividade em um ferro velho, seja para cortar ou usar peças, precisa de autorização da DFRV. Ou seja, nem revender as peças ele poderia. Além disso, há o crime por vender motos adulteradas. Ele cortava o chassi, raspava e adulterava", contou o delegado.

ACIDENTES E CRIMES

Ruginski completou que o risco desse tipo de venda é o aumento de acidentes de trânsito, o que aconteceu na Região Sul, e a colaboração com bandidos que praticam crimes contra o patrimônio e a vida, por exemplo. Pois dificulta a identificação desses criminosos através da moto que eles usam, que que os veículos não possuem nenhuma regularização.

"Quando eram presos com as motos após praticarem crimes muitos dos bandidos indicavam o Ronaldo como o vendedor dos veículos. Foi assim que nossa investigação começou há um mês. Mas acreditamos que ele já agia há pelo menos um ano, pois possui passagem pela polícia. Há um ano ele assinou um termo circunstanciado por exercer atividade econômica sem autorização administrativa", lembrou.

LUCRO DE ATÉ 50 MIL

A montadora de motos clandestina proporcionava à Ronaldo um Lucro de até R$ 50 mil, de acordo com o delegado. Ruginski contou que o acusada comprava nos leilões duas toneladas de sucatas pelo valor de R$ 2 mil. Com esse material ele conseguia montar cerca de 20 motos, que ele vendia de R$ 1 mil até R$ 4 mil. Investindo R$ 2.500 ele conseguia ter um lucro que variava de R$ 20 mil à R$ 50 mil.

NEGOCIAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

As motos muitas vezes eram vendidas nas redes sociais coma indicação de "moto para roça" por não poderem ser regularizadas no Detran. O delegado conta que quem compra uma moto irregular também pratica crime.

"Quem compra também incide na prática de crime. Se flagrados, serão autuados por receptação ou até mesmo por adulteração de veículo, o mesmo crime de quem efetivamente adultera. Nossas investigações mostram que embora Ronaldo atuasse em Mimoso do Sul, ele já vendeu motos para pessoas de toda a Região Sul", explicou.

PRISÃO

Ronaldo foi preso durante uma operação da DFRV na oficina dele, em Mimoso do Sul, por volta das 12 horas da última quinta-feira (20). No local a polícia encontrou 30 motos montadas de forma irregular. Outras 40 foram localizadas em um galpão que também pertencia a Ronaldo. Destas 70 motocicletas, 10 já estavam com os sinais identificadores adulterados. A operação contou com o apoio da Delegacia de Mimoso do Sul. O acusado foi autuado por adulteração de veículo automotor, receptação e exercício de atividade econômica sem autorização administrativa.