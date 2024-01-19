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Norte do ES

Polícia prende trio e apreende armas, drogas e munição em Linhares

De acordo com a PM, ação ocorreu durante operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão na noite desta quinta-feira (18)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jan 2024 às 12:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 12:04

Material apreendido durante ação policial em Bebedouro, Linhares
Material apreendido durante ação policial em Bebedouro, Linhares Crédito: Divulgação/PMES
Um adolescente de 17 anos foi detido e outros dois homens presos no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (18) com drogas, duas armas e mais de R$ 1 mil em dinheiro. A ação policial ocorreu durante uma operação de mandado de busca e apreensão realizada pela Polícia Militar na Rua Augusto Cirilo, em um local conhecido como Pé de Manga.
De acordo com o boletim de ocorrência feito pela PM, o alvo do mandado era Eduardo Monteiro Rosa, de 23 anos. Ele foi localizado e tentou fugir. O menor estava em cima do muro de casa e depois entrou no quintal, deixou uma sacola para trás, no terreno vizinho. Os militares depois conseguiram fazer a abordagem e encontraram um pedaço de cerca de 150g de crack e 50g de cocaína, além de R$ 831,00 na sacola.
Outro suspeito, um adolescente, de 17 anos, que também tentou pular o muro da casa, foi abordado na sequência. A PM refez o trajeto da fuga do jovem e encontrou outra sacola, com 10 buchas de maconha e R$ 200,00, com a ajuda da cadela Pantera, da K9.
Ainda conforme o boletim, enquanto eram feitas buscas no local do mandado, a PM recebeu a informação de que Eduardo havia comprado duas armas e que as teria guardado na casa de um comparsa, Rafael Jesus Pereira, de 27 anos. Os policiais foram até o local e localizaram duas pistolas, uma calibre .765 e outra de .40, além de 45 munições.
Suspeitos que foram detidos pela PM. Na esquerda, Eduardo Souza Santos; na direita, Rafael Jesus Pereira
Suspeitos que foram detidos pela PM. Na esquerda, Eduardo Souza Santos; na direita, Rafael Jesus Pereira Crédito: Montagem: Divulgação/PMES
Material apreendido:
  • 150 gramas de crack
  • 50 gramas de cocaína
  • 10 buchas de maconha
  • 42 munições calibre .40
  • 03 munições calibre 32
  • 10 Buchas de maconha
  • 1.031,00 R$ em espécie 
  • 02 aparelhos celulares 
  • 01 balança de precisão 
  • 01 Pistola calibre .40
  • 02 carregadores sobressalentes .40
  • 01 pistola calibre 765
Todo o material e os jovens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre qual o procedimento adotado no caso. Em nota, a corporação informou que os dois suspeitos, de 23 e 27 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares e autuados em flagrante. O suspeito de 23 anos por tráfico de drogas e, o de 27 anos por porte ilegal de arma de fogo. Os dois foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Já o adolescente foi liberado.
Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o jovem de 17 anos não será identificado pela reportagem.

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