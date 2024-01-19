Polícia prende trio e apreende armas, drogas e munição em Linhares

Material apreendido durante ação policial em Bebedouro, Linhares Crédito: Divulgação/PMES

Um adolescente de 17 anos foi detido e outros dois homens presos no distrito de Bebedouro, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (18) com drogas, duas armas e mais de R$ 1 mil em dinheiro. A ação policial ocorreu durante uma operação de mandado de busca e apreensão realizada pela Polícia Militar na Rua Augusto Cirilo, em um local conhecido como Pé de Manga.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pela PM, o alvo do mandado era Eduardo Monteiro Rosa, de 23 anos. Ele foi localizado e tentou fugir. O menor estava em cima do muro de casa e depois entrou no quintal, deixou uma sacola para trás, no terreno vizinho. Os militares depois conseguiram fazer a abordagem e encontraram um pedaço de cerca de 150g de crack e 50g de cocaína, além de R$ 831,00 na sacola.

Outro suspeito, um adolescente, de 17 anos, que também tentou pular o muro da casa, foi abordado na sequência. A PM refez o trajeto da fuga do jovem e encontrou outra sacola, com 10 buchas de maconha e R$ 200,00, com a ajuda da cadela Pantera, da K9.

Ainda conforme o boletim, enquanto eram feitas buscas no local do mandado, a PM recebeu a informação de que Eduardo havia comprado duas armas e que as teria guardado na casa de um comparsa, Rafael Jesus Pereira, de 27 anos. Os policiais foram até o local e localizaram duas pistolas, uma calibre .765 e outra de .40, além de 45 munições.

Suspeitos que foram detidos pela PM. Na esquerda, Eduardo Souza Santos; na direita, Rafael Jesus Pereira Crédito: Montagem: Divulgação/PMES

Material apreendido:

150 gramas de crack

50 gramas de cocaína

10 buchas de maconha

42 munições calibre .40

03 munições calibre 32

10 Buchas de maconha

1.031,00 R$ em espécie

02 aparelhos celulares

01 balança de precisão

01 Pistola calibre .40

02 carregadores sobressalentes .40

01 pistola calibre 765

A Gazeta procurou a Todo o material e os jovens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. A reportagem deprocurou a Polícia Civil para obter informações sobre qual o procedimento adotado no caso. Em nota, a corporação informou que os dois suspeitos, de 23 e 27 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares e autuados em flagrante. O suspeito de 23 anos por tráfico de drogas e, o de 27 anos por porte ilegal de arma de fogo. Os dois foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Já o adolescente foi liberado.