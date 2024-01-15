Mulher é assassinada com 15 facadas dentro de casa em Linhares

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma casa no bairro Planalto, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Joscelina Arlinda dos Santos foi morta com 15 facadas na noite deste domingo (14), segundo a Polícia Militar.
De acordo com a PM, agentes foram acionados para atender um suposto homicídio. Quando chegaram ao local, encontraram um homem de 82 anos, identificado como José Batista, no meio da rua e dizendo que havia acabado de matar uma mulher que estava dentro da casa dele.
Os militares entram no local e encontraram a vítima deitada no chão, sem roupas e com uma faca presa no pescoço.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A perícia também esteve no local e contabilizou 15 perfurações espalhadas pelo corpo da vítima, sendo duas no braço direito, quatro no pescoço e nove na região do tórax.
O homem de 82 anos contou a polícia que mora sozinho e no sábado (13), um carro apareceu na frente da casa dele com várias pessoas e uma mulher desceu do veículo. Ele disse a polícia, que não enxergou muito bem devido aos problemas de visão, mas acreditava que a mulher era Joscelina. Ele informou, ainda, que as pessoas que estavam no veículo disseram que a mulher iria ficar na casa dele. O homem, mesmo sem conhecê-los, aceitou.
No dia seguinte, no domingo (14), Joscelina acordou cedo, saiu da casa e retornou com uma mala de roupas. Em seguida, ela fez almoço e saiu. A mulher retornou à tarde, no momento que o idoso estava dentro do banheiro. Ela entrou e começou a agredir o homem de 82 anos.
Segundo o morador, Joscelina estava com uma faca de cozinha nas mãos. Houve uma luta corporal entre eles, e o homem conseguiu jogá-la no chão. Na sequência, ele pegou a faca, desferiu facadas na mulher e depois saiu na rua gritando e pedindo ajuda.
O homem foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, pois tinha várias escoriações pelo corpo. Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que o indivíduo foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional.
Questionada se o crime foi seria feminicídio, a Polícia Civil informou que poderá constatar a qualificadora somente após a investigação analisar de forma minuciosa dos elementos coletados durante o inquérito policial.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.