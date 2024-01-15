Mulher é assassinada com 15 facadas dentro de casa em Linhares

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma casa no bairro Planalto, em Linhares , Norte do Espírito Santo. Joscelina Arlinda dos Santos foi morta com 15 facadas na noite deste domingo (14), segundo a Polícia Militar.

De acordo com a PM, agentes foram acionados para atender um suposto homicídio. Quando chegaram ao local, encontraram um homem de 82 anos, identificado como José Batista, no meio da rua e dizendo que havia acabado de matar uma mulher que estava dentro da casa dele.

Os militares entram no local e encontraram a vítima deitada no chão, sem roupas e com uma faca presa no pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. A perícia também esteve no local e contabilizou 15 perfurações espalhadas pelo corpo da vítima, sendo duas no braço direito, quatro no pescoço e nove na região do tórax.

O homem de 82 anos contou a polícia que mora sozinho e no sábado (13), um carro apareceu na frente da casa dele com várias pessoas e uma mulher desceu do veículo. Ele disse a polícia, que não enxergou muito bem devido aos problemas de visão, mas acreditava que a mulher era Joscelina. Ele informou, ainda, que as pessoas que estavam no veículo disseram que a mulher iria ficar na casa dele. O homem, mesmo sem conhecê-los, aceitou.

No dia seguinte, no domingo (14), Joscelina acordou cedo, saiu da casa e retornou com uma mala de roupas. Em seguida, ela fez almoço e saiu. A mulher retornou à tarde, no momento que o idoso estava dentro do banheiro. Ela entrou e começou a agredir o homem de 82 anos.

Segundo o morador, Joscelina estava com uma faca de cozinha nas mãos. Houve uma luta corporal entre eles, e o homem conseguiu jogá-la no chão. Na sequência, ele pegou a faca, desferiu facadas na mulher e depois saiu na rua gritando e pedindo ajuda.

O homem foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, pois tinha várias escoriações pelo corpo. Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que o indivíduo foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

Questionada se o crime foi seria feminicídio, a Polícia Civil informou que poderá constatar a qualificadora somente após a investigação analisar de forma minuciosa dos elementos coletados durante o inquérito policial.